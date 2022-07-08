Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı şekillendiriyor’

Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılardan kurtulmaya vesile olmasını temenni eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Manevi hayatımızın şekillenmesinde bayramlar bizler için çok önem arz etmektedir” dedi.

Başkan Gürbüz yayımladığı mesajda şu ifadelere verdi. “Değerli Elbistanlı hemşerilerim, sevgili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Türk milletinin iyi günde, kötü günde birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyetinin önemli unsurlarından biri olan bayramlar, manevi hayatımızın şekillenmesinde de bizler için çok önem arz etmektedir. Bu bayramda da yetim ve öksüzleri unutmayalım. Yetim, Peygamber Efendimizin (sav) ümmete emanetidir. Sağlığımız için maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim” dedi.

Saygılarımızla.