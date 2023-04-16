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Başkan Gürbüz, “Ekiplerimiz sahanın her bir karışında çalışıyor”

Elbistan’da depremle ilgili çalışmalarda gelinen son durumun değerlendirildiği koordinasyon toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Seferberlik ruhu ile ilçemizin dört bir yanında ekiplerimizi görevlendirdik” dedi.

Başkan Gürbüz, “Ekiplerimiz sahanın her bir karışında çalışıyor”

Başkan Gürbüz, “Ekiplerimiz sahanın her bir karışında çalışıyor”

Elbistan’da depremle ilgili çalışmalarda gelinen son durumun değerlendirildiği koordinasyon toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Seferberlik ruhu ile ilçemizin dört bir yanında ekiplerimizi görevlendirdik” dedi.

16 Nisan 2023 Pazar 10:28

Değerlendirme toplantısına, ilçede depremle ilgili farklı alanlarda koordineyi üstlenen mülki amirler, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurum müdürleri, muhtarlar ve ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda; yardım faaliyetleri, konteyner kurulumu, yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri, AFAD’ın çalışmaları, hasar tespit konularına yapılan itirazlar ve diğer konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. İlgili birimlerin koordinesini üstlenen mülki amirler ve müdürler, muhtarların sorularını da tek tek cevapladı.

Burada değerlendirme yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’da depremin hemen akabinde enkaza dönen 342 binanın ruhsat tarihlerine ilişkin detaylı bilgiler aktardı.

Başkan Gürbüz, Elbistan’ın biran önce ayağa kalması için elbirliği, gayret ve sabırla çalıştıklarını söyledi.

Kentte konteyner kent oluşturulmasına ilişkin hummalı bir çalışma sürdürüldüğünü hatırlatan Başkan Gürbüz, Can Kulağı ekiplerince de vatandaşlara gıda ve ayni yardımlar ulaştırdıklarını dile getirdi.

Elbistan Belediyesi olarak, sahada birçok çalışmaya imza attıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Ekiplerimiz sahanın her bir karışında çalışıyor. Temizlikten lokal asfalt çalışmalarına, konteynerler ile ilgili altyapı desteğine kadar seferberlik ruhu ile ilçemizin dört bir yanında ekiplerimizi görevlendirdik. Ayrıca, bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Can Kulağı ile de depremzede hemşerilerimizin yüreklerine dokunuyoruz. Gıda kolisi ve diğer yardım malzemelerini, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin kapılarına kadar götürüyoruz. Devletimizin tüm kurumları ile birlikte vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak adına çalışmalara devam ediyoruz” cümlelerini kullandı.

Koordinasyon toplantısı, muhtarların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

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Başkan Gürbüz“Ekiplerimiz Sahanın Her Bir Karışında çalışıyor”
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