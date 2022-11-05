Başkan Gürbüz, “Elbistan göç veren değil, göç alan bir şehir haline geliyor”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kent genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bölgede görev yapan gazetecilere son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

“Elbistan tekstil merkezi olacak”

Elbistan’ın sanayi yatırımları kapsamında tekstil merkezi aday bir şehir olacağını belirten Başkan Gürbüz, “Artık Elbistan sanayi yatırımları alıyor. İstihdamın özellikle tekstil merkezi olmaya aday. Elbistanlı İstanbul’da yaşayan çalışanların artık tekstil fabrikaların açılmasıyla beraber, tekrar şehre döndüğü, dolayısıyla bu konuda bir hanımefendiyle görüştüm bu girişimlerimizden dolayı çok teşekkür ettiğini, müteşekkir olduğunu söyledi. Artık Elbistan göç alan bir şehir haline geliyor, göç veren şehir olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla daha çok yatırım, daha çok fabrika, istihdam benimde siyaseten 2019’undan bugüne söylemiş olduğum sözler bu yönde idi. Bu şehri büyütmek, bu şehre istihdam sağlamak için, yatırımcı çekmek için yurt içinde ve dışında çok sayıda görüşme yapıyoruz” dedi.