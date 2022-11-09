Başkan Gürbüz; “Elbistan için tüm kurumlar ile omuz omuza çalışacağız”

Elbistan’daki ekonomik, sosyal, kültürel ve yaşamla ilgili konuların görüşüldüğü toplantıya Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le birlikte kurum ve kuruluşların müdürleri ve yöneticileri katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Elbistan’ın büyük bir ilçe olduğunun altını çizdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise “Şehrimiz için tüm kurumlarımızla birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaymakam Vural, “Kurumlar arasında istişare toplantısı düzenliyoruz. İlçede koordinasyonun sağlanması ve çalışmaların planlanması açısından önemsiyoruz. Bu toplantıları önümüzdeki günlerde de devam ettireceğiz. Büyük bir ilçeyiz. Kurumlarımızın belli dönemlerde birlikte yapılacak projeler noktasında; ilçenin gündemiyle fikir alışverişinde bulunmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sayede de işleri hem hızlandırabileceğimizi hem de daha güzel şeyler ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Burada işlemler için ilke kararlarımızı almak istiyorum” dedi.

Kaymakam Vural, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın çalışmalarını anlatarak başladığı konuşmasında şöyle devam etti; “Aşevi projemiz var. Yer arayışlarımız sürüyor. Vakıf ve sosyal hizmet müdürlüğü binamızın projesini hazırlatıyoruz. Türkiye’de örnek bir sosyal kamu alanı olarak kendi kampüslerinde olacaklar. Vakıf binası, aşevi, konferans salonu, misafirhane gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının daha iyi karşılanacağı sosyal hizmetler binası olacak inşallah.”

Elbistan’da Yunus Emre Mahallesi’ndeki kapalı spor salonunun yanına stadyum yapmak için girişimde bulunduklarını dile getiren Kaymakam Vural, “Stadyum yerini kapalı spor salonunun yanına konumlandırmak istiyoruz. Elbistanspor’un da yararlanabileceği bir tesis planlıyoruz. Burada vatandaşlarımıza da hizmet edecek yüzme havuzu talebimiz de var. Kapalı spor salonumuzla birlikte çok güzel bir spor kompleks haline gelecek. Stadyum kalktığında da küçük sanayi sitesine yer açılmış olacak” bilgilerini aktardı.

Sosyal alanda da mahalle bazlı ve geniş katılımlı bir genel proje yapacaklarını bildiren Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, bu proje ile her türlü bağımlılıkla mücadeleyi etkin şekilde sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mera işgali konusuna da değinen Kaymakam Vural, “Tarımla ilgili üretim bahçesi oluşturup ilçede öncü olabilecek ve gelir elde edilebilecek değişik türleri denemek istiyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler olabilir ya da yeni türleri ilçemiz topraklarına kazandırabiliriz.

Meralarımız uzun süredir kullanılmadığı için kiralanmış ya da işgale uğramış. Mera ıslahı projesini hayata geçireceğiz. İşgalleri bitireceğiz ve temizleyeceğiz. Mera birliği kurabilirsek ya da kooperatif aracılığı belli başlı yerlerde ilçemize örnek meralar kazandırmayı düşünüyoruz. Süt ve kayısı yetiştiricileri birliği çalışmalarımız da sürüyor” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, kurumlar arası istişareye önem verdiklerine vurgu yaptı.

Belediye olarak ilçedeki resmi kurumların taleplerine de azami ölçüde karşılamaya çalıştıklarını belirten Başkan Gürbüz, “İmar planımızı yeniliyoruz. Bu yılın sonunda askıdan indirmeyi amaçlıyoruz. Herkes kendi sektörü açısından elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu da güzel ve kıymetli bir şey. Elbistan’da her şey var. Çok da güzel bir kentimiz var. İyi niyet ve çalışkan bireyler ve kurumlarımız var. Bu koordinasyonla birçok sorununun çözüleceğine inanıyorum. Belediye bütçesi ile hem vatandaşların taleplerini karşılayıp hem de kurumlarımıza hizmet etmek zorundayız. Elbistan’ın Ulaşım Master Planımızı tamamladık. İnşallah şehrimiz için tüm kurumlarımızla birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaymakam Vural ve Başkan Gürbüz’ün konuşmalarının ardından kurum müdürleri de görüş ve fikirlerini dile getirdi

Saygılarımızla.