Başkan Gürbüz, hakkındaki iddialara şantaj dedi

Başkan Gürbüz, ciddi bir saldırı altında olduklarını belirterek, “İddiaların yüzde 1’i doğru değil. Tamamı yalan ve algı yönetmeye yönelik. Açıkça söylüyorum; bunun arkasında şantaj var. Belediye başkanına şantaj yapmak isteyen gruplar var” dedi.

Görevinin başında olduğunun altını çizen Başkan Gürbüz, ‘Ben 150 bin nüfusun onurunu taşıyorum’ dedi ve partisinin de kendisinin arkasında durduğunu sözlerine ekledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Nisan ayı meclis toplantısı sonrasında yaşanan ve İYİ Parti ile CHP’nin gündeme taşıdığı iddialara açıklıkla yanıtladı.

Özel bir tesiste basın toplantısı düzenleyen Başkan Gürbüz, ihalelerdeki yolsuzluk iddiaları, şeker alımı, şeker fabrikasına verilen kireç taşı ve bisiklet yolu için alınan boya başta olmak üzere gündemi işgal eden maddeleri, kafalarda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde faturaları ve resmi evrakları ile anlattı.

‘Elbistan, böyle bir muhalefet anlayışını hiç hak etmiyor’

Başkan Gürbüz’ün konuşmasının başındaki cümleler de ise söz konusu iddiaları gündeme getiren muhalefet vardı Başkan Gürbüz, vatandaşların gönlüne şüphe tohumları ekilmeye çalışıldığını anlatarak, “Siz bu iftiraları atarken milletin yüzüne nasıl bakacaksınız. İnsanların onuruna kastetmek bu kadar kolay mı? Milletin gönlünü bulandırırken, seçilmiş insanları töhmet altında bırakırken devletin kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışırken milletin yüzüne nasıl bakacaksınız. Birilerinin kendi küçük hesapları için bir takım yalan ve iftiralarla gündemi meşgul ederek vatandaşlarımın gönlüne şüphe tohumları ekmeye çalıştıklarını gördüm. Elbistan, böyle bir manzarayı hak etmiyor. Elbistan, böyle bir muhalefet anlayışını hiç hak etmiyor. Söz konusu tüm dosyaları getirdim. Elbistan Belediyesi olarak bize atılan iddiaların ve iftiraların boyutu 128 milyar dolar nerede yalanının da üstüne çıktı. Bu iddiaların hepsinin altına kalacaklar. Bunları en şeffaf şekilde belgeleri ile açıklayacağım” dedi.

‘Sahte imza diye bir şey yok; noterin onayı var’

Başkan Gürbüz’ün ilk cevapladığı iddia, sahte imza konusu oldu. Başkan Gürbüz, “Söz konusu iddialarla ilgili firmalara imzaların şirketlerine ait olup olmadığını resmi olarak beyan etmelerini istedik. Onlar da noter huzurunda bize bu yazıları gönderdiler. ‘İhalede vermiş olduğumuz teklif mektubu, kaşeler ve imzalar bize aittir’ noter huzurunda dediler” ifadelerini kullandı

‘Bisiklet yoluna alınan boya 3 milyon 500 bin değil 344 bin TL’

2.sırada ise bisiklet yolları içim 1 yılda 3 milyon liranın üzerinde boya harcaması yapıldığı iddiaları geldi. Başkan Gürbüz, öne sürülen rakamın afaki olduğunu savunarak, “Muhalefet partisinin temsilcileri, bisiklet yollarında 3 milyon 500 bin TL boya kullanıldığını söylemişler. Kendi üretmiş oldukları belgeleri de sallıyorlar. 3 milyon 500 bin TL rakamı nereden buldunuz? Bu alımı kim yaptı? 3 milyon 500 bin TL olduğu iddia edilen boya 344 bin lira. Faturası da burada” dedi.

‘Sadece 6 bin 840 TL’lik beton alımı yapıldı’

Başkan Gürbüz, beton alımıyla ilgili de ‘bakkaldan teklif alındı’ iddiasına da faturasını gösterip şu şekilde cevap verdi:

“Sözüm ona bu konuyu mizansenleştirerek hazır beton alımı için teklif verilen firmaların bakkal dükkanları olduğu gibi saçma ve çarpık bir iddia ortaya atıldı. 4734 sayılı yasa kapsamında yürütülen bu faaliyetler sizin evhamlarınızla mevzuatla yürütülüyor. Beton alımının toplam miktarı 36 metreküp. Yani 6 bin 840 TL değerinde bir beton alımından bahsediyoruz. Bir ürünü satan kişi, onun fabrikasına sahip olmak zorunda mı? İddialarınızın ispatı gerekiyor. Yalanı büyük söylerim diye bir dünya yok. Elbistan onurlu insanların siyaset…