Başkan Gürbüz, “Kahramanmaraş’ın İstanbul’da tanıtılması bizleri çok mutlu etti”

Yeni Kapıda açılan stantları ziyaret eden Başkan Gürbüz, burada gazetecilere değerlendirmede bulundu.

25 Temmuz’da Elbistan’da gerçekleşecek festivale davetini yineleyen Başkan Mehmet Gürbüz, “Bugün Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonunun düzenlemiş olduğu etkinlikte bir aradayız. Elbistanlı tüm dernek başkanlarımızla fuar alanındayız. Ben öncelikle etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kahramanmaraş’ımızın marka değerlerinin, ürünlerinin, üretim gücünün, kapasitesinin İstanbul’da tanıtımının yapılması bizleri çok mutlu etti. Ayrıca tüm ilçe belediyeleri olarak da bizlerde fuar alanındayız. Bizlerde ilçelerimizde yapmış olduğumuz etkinlikleri, yapmış olduğumuz çalışmaları burada İstanbullu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Kahramanmaraş hem kültürel zenginliği, hem entelektüel derinliği ve insan kalitesinin yüceliğiyle tarih boyunca medeniyetler şehri olmuştur. Bizler Elbistan Belediyesi ve Dernekleri olarak bu etkinliğe olabildiğince katılım sağlıyoruz. Ben bu vesileyle Elbistan’da önümüzdeki günlerde Türkiye’nin en iddialı en büyük festivalinin bir tanesini 25 Temmuz’da İlçemizde gerçekleştireceğiz” dedi.