Başkan Gürbüz rakamlarla açıkladı! Elbistan’da 992 enkaz kaldırıldı!

Asrın Felaketi olarak nitelendirilen, Pazarcık’ta ve Elbistan’da meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından büyük yıkım yaşanan bölgelerde devlet ve millet el ele yaralarını sarıyor.

Elbistan’da bir yandan enkazlar kaldırılırken, diğer yandan konteyner kentler kurularak vatandaşların acil ihtiyaçları gideriliyor. Elbistan Belediyesi ise kurulan konteyner kent, konteyner çarşı ve çadır kentlerin altyapı sorunlarını çözüyor. Belediye ayrıca Can Kulağı aracılığıyla buradaki vatandaşların gıda, giyim ve yakacak ihtiyacını karşılıyor.

BAŞKAN GÜRBÜZ RAKAM VERDİ

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Elbistan’daki enkaz ve acil yıkılan binalar hakkında bilgi verdi.

Gürbüz yaptığı paylaşımda; “Deprem nedeniyle şehrimizde; Toplam 542 enkaz ve 450 acil yıkım kararı verilen binaların tamamının enkaz ve yıkım çalışmalarını gerçekleştirdik. Devletimizin tüm kurumları ile birlikte depremin izlerini silmeye devam ediyoruz” dedi.