Başkan Gürbüz: “Taşınmazlarla ilgili soruna neşter vuracağız”

Yaklaşık 50 yıldır süren bu sorunun çözümü noktasında Belediye Meclisi’nden çıkacak onayı beklediklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Vatandaş odaklı belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentte birçok vatandaşın taşınmazları ile ilgili olarak yaklaşık 50 yıl öncesine dayanan mağduriyet sorununa neşter vurmak istediklerini dile getirdi.

İlçede mülkiyeti vatandaşlara ait arsa ve arazilerin, imar planında yol, park, mesire alanı, okul alanı gibi sosyal donatı ve teknik alt yapı alanları içerisinde kaldığını hatırlatan Başkan Gürbüz, bunun sonucunda da ihtilaf ve mağduriyet yaşandığını hatırlattı.

Bu mağduriyete çare bulma adına hak sahiplerine belediyeye ait taşınmazlarla takas önerisinde bulunduklarının bilgisini veren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu çağrılarının da vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü anlattı.

Çok sayıda vatandaşın başvuru yaptığını söyleyen Başkan Gürbüz, bununla ilgili de Belediye Meclisi’nin kararı sonrasında harekete geçeceklerini vurguladı.

Başkan Gürbüz, “İlçemizde uzun yıllardır süren bu sorunla ilgili çalışmamızı Ocak ayı meclisi onayına sunduk ve çalışmalar devam ediyor. Belediye Meclisinin onayından sonra tüm bu problemleri karşılıklı uzlaşma ile çözüme kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Saygılarımızla