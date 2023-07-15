Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi...
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi...
Güngör ve Coşkun, 15 Temmuz Gazisi Yeşilay’ı Ziyaret Etti
Güngör ve Coşkun, 15 Temmuz...
Afşin’de evinde kenevirle yakalandı!
Afşin’de evinde kenevirle yakalandı!
Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını Sürdürüyor
Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını...

Başkan Gürbüz’den 15 Temmuz Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürbüz’den 15 Temmuz Mesajı

Başkan Gürbüz’den 15 Temmuz Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:04

Başkan Gürbüz, “15 Temmuz, milli iradeye gönül verenlerin demokrasi zaferidir” dedi.

15 Temmuz 2016’da milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Türkiye’yi bölmek, parçalamak, diz çöktürmek isteyenlere karşı göğsündeki iman ateşini mücadele azmi ve kararlılığıyla birleştirip karşı durduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz; devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir.

15 Temmuz gecesi aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer almış ve vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını, yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazmaya hazır olduğunu göstermiştir.

FETÖ/PDY’nin gerçekleştirmek istediği darbenin, hakkın batıla, sadakatin ihanete, cesaretin korkaklığa ve mertliğin namertliğe galibiyetidir. 15 Temmuz, milli iradeye gönül verenlerin demokrasi zaferidir. O gece istiklalimize ve istikbalimize vurulmak istenen prangalar, fezada yankılan ezanlar, selalar ve tekbirler ile parçalanmıştır.

15 Temmuz destanının 7’nci sene-i devriyesinde, Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanlarına minnettarız.

O gece elde bayrak, dillerde tekbir ve kalplerde iman ile şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Gürbüz’den 15 Temmuz Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ’den, Tıp Fakültesinden ayrılan hocalarla ilgili açıklama!
KSÜ’den, Tıp Fakültesinden ayrılan hocalarla ilgili açıklama!
15 Temmuz Kahramanlık Destanı!
15 Temmuz Kahramanlık Destanı!
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!
Başkan Mahçiçek; Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları’yla Hainlere Geçit Vermedik, Bundan Sonra da Vermeyeceğiz
Başkan Mahçiçek; Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları’yla Hainlere Geçit Vermedik, Bundan Sonra da Vermeyeceğiz
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber