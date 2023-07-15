Başkan Gürbüz’den 15 Temmuz Mesajı

Başkan Gürbüz, “15 Temmuz, milli iradeye gönül verenlerin demokrasi zaferidir” dedi.

15 Temmuz 2016’da milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Türkiye’yi bölmek, parçalamak, diz çöktürmek isteyenlere karşı göğsündeki iman ateşini mücadele azmi ve kararlılığıyla birleştirip karşı durduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz; devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir.

15 Temmuz gecesi aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer almış ve vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını, yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazmaya hazır olduğunu göstermiştir.

FETÖ/PDY’nin gerçekleştirmek istediği darbenin, hakkın batıla, sadakatin ihanete, cesaretin korkaklığa ve mertliğin namertliğe galibiyetidir. 15 Temmuz, milli iradeye gönül verenlerin demokrasi zaferidir. O gece istiklalimize ve istikbalimize vurulmak istenen prangalar, fezada yankılan ezanlar, selalar ve tekbirler ile parçalanmıştır.

15 Temmuz destanının 7’nci sene-i devriyesinde, Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanlarına minnettarız.

O gece elde bayrak, dillerde tekbir ve kalplerde iman ile şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.”