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Başkan Gürbüz’den Ara Tatili Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ara tatile giren öğrenciler için yazılı bir karne mesajı yayımladı.

Başkan Gürbüz’den Ara Tatili Mesajı

Başkan Gürbüz’den Ara Tatili Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ara tatile giren öğrenciler için yazılı bir karne mesajı yayımladı.

21 Ocak 2023 Cumartesi 10:33

Yazılı mesajında hem öğrenciler hem öğretmenlere hem de velilere seslenen Başkan Mehmet Gürbüz, çocukların notları ne olursa olsun, onların bu ülkenin geleceğinin mihenk taşı olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mesajına şu cümleler ile devam etti, “Sevgili öğrencilerimiz, değerli öğretmenler ve saygıdeğer velilerimiz; 2022- 2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış bulunuyoruz. Yorucu bir yarı dönem geçiren, geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini, başarılarının ve azimlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Sevgili öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem boyunca ortaya koyduğunuz gayret ve çalışmaların sonucunda karnelerinizi alıyorsunuz. Karne heyecanınıza içtenlikle katılıyor, sizlerle birlikte aynı heyecanı yaşıyoruz. Notlarınız ne olursa olsun, umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak tatilinizi iyi geçirin. Başarının yolu herkese açıktır, yeter ki siz hedefinizi doğru tespit edin ve ona göre planınızı yapın. Eğitimde yeniliğe, gelişime ve dinlemeye her zaman açık olun. Düzenli, disiplinli ve planlı çalışan insanlar, içinde bulundukları şartları değiştirerek, mutlaka iyi bir yere gelecektir. Herkes zirveye çıkamaz ama bu şekilde çalışanlar elbet bulundukları noktalardan daha üstlere tırmanabilirler. Çalışma azminiz ve motivasyonunuz hiçbir zaman sönmesin. Kitaplar en iyi arkadaşınız olsun.

Saygı değer öğretmenler, bilgiyle nesiller inşa ederek geleceğimize tohumlar serpen kıymetli öğretmen arkadaşlarım, çocuklarımızda var olan cevherleri hassasiyetle işliyorsunuz. Bir hayat biçimine dönüşmüş mesleğinizi icra ederken ortaya koyduğunuz fedakârlıklarla nice başarıların altında sizin emekleriniz var. Sürekli değişen dünyada ve pek çok yeniliğe imza atılan eğitim sistemimizde sizlerin de kişisel ve mesleki gelişiminizi ihmal etmeyeceğinize inanıyorum.

Değerli veliler; çocuklarımızı sadece dönem veya yılsonunda aldıkları notlarla değerlendirmeyiniz. Bazı öğrencilerin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Çocuklarımızın sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel potansiyellerinin karnelere sığmayacak kadar zenginliğe sahip olduğunu unutmamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizi yarınlara taşıyacak olan öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Başkan Gürbüz’den Ara Tatili Mesajı
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