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Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Gürbüz mesajında, “Öğretmenler bizim medeniyetimizin vazgeçilmez unsurları ve saygın birer gönül insanlarıdır” dedi.

Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Gürbüz mesajında, “Öğretmenler bizim medeniyetimizin vazgeçilmez unsurları ve saygın birer gönül insanlarıdır” dedi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:31

Başkan Mehmet Gürbüz öğretmenlerin her türlü övgüye ve takdire layık olduklarını belirterek, öğretmenliğin sadece aşk, sevgi ve azim gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Başkan Gürbüz mesajının devamında, “İlk emri oku olan bir medeniyetin mensupları olarak bizler öğrenmeyi ve öğretmeyi önemseyen anlayıştan geliyoruz. Bu nedenle öğretmenler, bizim medeniyetimizin vazgeçilmez unsurları ve saygın birer gönül insanlarıdır. Eğitim davası Türkiye'nin geleceğinin inşa edilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Eğitim davasına hayatını adayan öğretmenlerimiz tarihin her döneminde bu davanın birer neferleri olmuşlardır. Bu dava uğruna köy, kasaba, şehir demeden ülkemizin en ücra köşelerinde en zor şartlarda dahi görevlerini özveriyle yerine getiren öğretmenlerimiz, her türlü övgüye ve takdire layıktırlar. Öğretmenlik, öyle kutsal bir meslektir ki maddi olarak hiçbir bedelin karşılık gelemeyeceği sadece aşk, sevgi ve azim gerektiren bir meslektir. Milletçe öğretmenlerimize şükran ve minnet borçluyuz” dedi.

Öğretmenler, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır.

Öğretmenin sevgi, fedakarlık, umut ve topluma önder bir rehber olduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, “Öğretmenler, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır. Öğretmen; sevgi demektir, fedakarlık demektir, umut demektir. Öğretmen; topluma önderdir, rehberdir. Öğretmenler, yavrularımıza uzanan şefkatli bir el, kol, kanat geren merhametli bir yürek ve yollarını aydınlatan bir ışık kaynağıdırlar. Engin mirasımızı, milli kültürümüzü asırlar sonrasına taşıyacak nesilleri inşa ederler. İşte bu noktada değerli öğretmenlerimiz gençlerin gelecekte vatanına, milletine hayırlı olması ve iyi yerlerde bulunmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Öğretmenlerimiz geleceğimizi bizlere aydınlatan birer ışık olmakta, gençlerin iyi bir yaşama sahip olması için kendi yaşamından fedakarlık eden birer neferdir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara hazırlayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiren kıymetli öğretmenlerimizin bu özel gününü paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım.

Bu duygu ve düşüncelerle; Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 23.11.2022 18:02
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Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü Mesajı
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