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Başkan Gürbüz’den Ramazan Bayramı mesajı!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürbüz’den Ramazan Bayramı mesajı!

Başkan Gürbüz’den Ramazan Bayramı mesajı!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

20 Nisan 2023 Perşembe 15:26

Başkan Gürbüz, felaketin gölgesinde yaşadığımız bir ramazan ayını geride bıraktığımıza vurgu yaparak, “Soframızı ve umudumuzu paylaşıp bayrama ulaştık” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yüzyılın depremi sonrasının açtığı yaraların; bu ramazan ayında asrın dayanışmasıyla sarıldığına vurgu yaptı.

‘Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı ramazanın manevi iklimini tüm hemşerilerimizle birlikte gönül gönüle geçirmek için hep birlikte gayret gösterdik’ diyen Başkan Gürbüz, “Kayıplarımızı geri getiremesek de depremzede hemşerilerimizin bu mübarek ayda yaralarını sarmak için belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın gayretiyle adeta bir iyilik çemberi oluşturduk. Şehrimizin her bir köşesinde kurulan aşevleri ile iftar soframızı, depremin açtığı yaralı ve acılı yüreklerimizle paylaştık. Eller her semaya açıldığında şehrinin yeniden ayağa kalması için Allah’a yapılan niyazlarla ramazan ayını tamamlayıp bayrama eriştik” ifadelerini kullandı.

Bayramların yeniden bayram olduğu bir Elbistan’ı inşa edeceklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Şehrimizin geleceği adına atacağımız adımlar için içimizde duyduğumuz inanca bayramın motivasyonunu da ekledik. Her geçen gün daha çok iyileşecek ve yaralarımızı saracağız. Depremde canlarımızı yitirdik; yaşamlar ve hayaller yarım kaldı ama umudumuz bitmedi. İşte bu Ramazan Bayramı’nı da umudumuzu tazelemeye ihtiyacımız var. Elbistanlının gönlü buruk kalmasın diye seferber olan devletimizin, tüm kapasitelerini sahaya yansıtan belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın gönüllülerimizin desteği ile yere daha sağlam basıp ayakta duracağımız günlere kavuşuyoruz. Evet, yüzyılın felaketiyle yüzleştik ama yaraları da asrın dayanışmasıyla sarıyoruz.

İlçemizde deprem konutlarımızın temelleri yükseliyor. Depremin izleri silindikçe felaket sonrası normalleşmeye de hız katıp hayatı normal ritmine ulaştırma gayretindeyiz. Allah, geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerif süresince edilen duaların hürmetine memleketimizi bütün sıkıntılardan korusun. Birliğimiz daim, kalplerimizi bir oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. Bayramın da buna vesile olması temennisiyle tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Depremde hayatını kaybeden hemşerilerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

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Başkan Gürbüz’den Ramazan Bayramı Mesajı!
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