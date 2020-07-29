Başkan Güven'den Hayvan Pazarına Ziyaret

Hayvan pazarında, besiciler ve kurbanlık almak için gelen

vatandaşlarla sohbet eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven,

"Kendi ekipman ve personelimiz ile yaptığımız Afşin Hayvan Pazarı

bölgenin en kapsamlı ve en modern hayvan pazarlarından biri oldu."

İfadelerinde bulundu.



Vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Güven, "Kurban bayramına

sayılı günler kaldı. Bayram bereketi var. Hayvan üreticilerimiz ve

kurbanlık almak için gelen vatandaşlarımız Afşin Belediyesi tarafından

geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı öncesinde açılan hayvan

pazarındalar ve alışveriş yapıyorlar. Cenabı Allah ülkemize,

milletimize ve tüm Müslüman âlemine mutlu, huzurlu bir bayram nasip

etsin. Esnaflarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. " diye

konuştu.



Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satış yerlerinde, veteriner

hekimler tarafından sürekli izlenerek salgın ve bulaşıcı hastalıklar

yönünden sağlık taramalarının yapıldığını ifade eden Afşin Belediye

Başkanı Güven, sözlerine şöyle devam etti; "Bu yıl biliyorsunuz

Küresel sorunumuz olan covid19 virüsü nedeni ile birçok önlemler

almamız gerekiyordu. Bizler de bu önlemler kapsamında Pazar

girişlerimizde vatandaşlarımızın ve Besicilerimizin her giriş

çıkışlarından ateşleri ölçülüyor, el dezenfektanları ile Maske

dağıtılıyor ve gerekli uyarılarımız ekiplerimiz tarafından yapılıyor.

Hayvan pazarı alanımız sık sık ilaçlı sular ile yıkanıyor. İlçe

sakinlerimizin gönül rahatlığı ile Hayvan pazarımızda kurban

alışverişlerini yapabilirler. Fiziki mesafe kurallarına uymaları

konusunda da ben buradan tekrar vatandaşlarımıza rica ediyorum. Alınan

tedbirler hepimizin sağlığı için önemli bu yüzden lütfen kurallara

uyalım, uymayanları uyaralım. Maske+ fiziki mesafe diyor, Hayırlı

bayramlar diliyorum”. diyerek sözlerini tamamladı.