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Başkan Güven'den Hayvan Pazarına Ziyaret

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin havan pazarını ziyaret etti.

Başkan Güven'den Hayvan Pazarına Ziyaret

Başkan Güven'den Hayvan Pazarına Ziyaret

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin havan pazarını ziyaret etti.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:36

Hayvan pazarında, besiciler ve kurbanlık almak için gelen
vatandaşlarla sohbet eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven,
"Kendi ekipman ve personelimiz ile yaptığımız Afşin Hayvan Pazarı
bölgenin en kapsamlı ve en modern hayvan pazarlarından biri oldu."
İfadelerinde bulundu.

Vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Güven, "Kurban bayramına
sayılı günler kaldı. Bayram bereketi var. Hayvan üreticilerimiz ve
kurbanlık almak için gelen vatandaşlarımız Afşin Belediyesi tarafından
geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı öncesinde açılan hayvan
pazarındalar ve alışveriş yapıyorlar. Cenabı Allah ülkemize,
milletimize ve tüm Müslüman âlemine mutlu, huzurlu bir bayram nasip
etsin. Esnaflarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. " diye
konuştu.

Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satış yerlerinde, veteriner
hekimler tarafından sürekli izlenerek salgın ve bulaşıcı hastalıklar
yönünden sağlık taramalarının yapıldığını ifade eden Afşin Belediye
Başkanı Güven, sözlerine şöyle devam etti; "Bu yıl biliyorsunuz
Küresel sorunumuz olan covid19 virüsü nedeni ile birçok önlemler
almamız gerekiyordu. Bizler de bu önlemler kapsamında Pazar
girişlerimizde vatandaşlarımızın ve Besicilerimizin her giriş
çıkışlarından ateşleri ölçülüyor, el dezenfektanları ile Maske
dağıtılıyor ve gerekli uyarılarımız ekiplerimiz tarafından yapılıyor.
Hayvan pazarı alanımız sık sık ilaçlı sular ile yıkanıyor. İlçe
sakinlerimizin gönül rahatlığı ile Hayvan pazarımızda kurban
alışverişlerini yapabilirler. Fiziki mesafe kurallarına uymaları
konusunda da ben buradan tekrar vatandaşlarımıza rica ediyorum. Alınan
tedbirler hepimizin sağlığı için önemli bu yüzden lütfen kurallara
uyalım, uymayanları uyaralım. Maske+ fiziki mesafe diyor, Hayırlı
bayramlar diliyorum”. diyerek sözlerini tamamladı.

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Başkan Güvenden Hayvan Pazarına Ziyaret
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