Başkan Güven'den tarihi keşfe destek

Efsusturan mahallesi eski Afşinbey İlkokulunun bahçesindeki alanın zemininde varolduğu bilinen bir mozaiği Başkan Güven'in fark etmesi işleri değiştirdi.

Başkan Güven'in belediye ekipleri ve Meclis'le birlikte bölgenin sit alanı ilan edilmesi için gösterdiği yoğun çabalar sonucu Müzeler Genel Müdürlüğü çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Güven,İlçemiz Efsusturan Mahallesi Afşinbey İlkokulu bahçesindeki kazı ve araştırmalar Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü kontrolünde başlamıştır. Meclis üyelerimiz ile birlikte yapılan çalışmalar hakkında müze müdüremiz Sn. Safinaz ACIPAYAM’dan çok değerli bilgiler ve açıklamalar aldık. Bu çalışmanın ilçemizin tanıtımı ve tarihine ışık tutacağına inanıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.." diye konuştu.