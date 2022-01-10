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Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!

Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 17:10
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Gazetecilerin toplumdaki olayların tarafsız ve objektif aktarılması noktasında önemli bir görev ifa ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Güven, şu ifadelere yer verdi: “Toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında büyük bir yeri olan basın mensuplarımızın, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlâk kurallarına uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürerek kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamada önemli bir rolü vardır. İletişim ve etkileşimin zirve noktasını yaşadığı günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir.

Bu önemli misyonu yerine getirmek için birçoğu zor olmak üzere her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimiz, mesai saati gözetmeksizin vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakârca çalışmaktadırlar. Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri, bütün takdirlerin üzerindedir.

Ülkemizin ve Kahramanmaraş’ımızın, Afşin’imizin sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplumumuzun adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, işlerinde kolaylıklar, görevlerinde başarılar dilerim.”

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Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü Mesajı!
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