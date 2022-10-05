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Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”
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Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”

Doğukent Vezir Hoca Bulvarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Doğukent bölgemizde esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sağ olsunlar her zaman olduğu gibi yine büyük bir hüsnü kabulle karşıladılar. Hemşehrilerimizle hep bir aradayız” dedi.

Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”

Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”

Doğukent Vezir Hoca Bulvarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Doğukent bölgemizde esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sağ olsunlar her zaman olduğu gibi yine büyük bir hüsnü kabulle karşıladılar. Hemşehrilerimizle hep bir aradayız” dedi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:01

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Vezir Hoca Bulvarı’nda esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Güngör, vatandaşlarla da bir araya gelerek muhabbet etti. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Dulkadiroğlu’nda Doğukent bölgemizde esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Esnaflarımıza hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Hemşehrilerimizin taleplerini dinledik ve mahallelerimizin ihtiyaçları noktasında istişarelerde bulunduk. Sağ olsunlar her zaman olduğu gibi yine büyük bir hüsnü kabulle karşıladılar. Hemşehrilerimizle hep bir aradayız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bütün hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

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Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”
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