Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Özel Gereksinimli Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor
Büyükşehir Özel Gereksinimli Vatandaşları Yalnız...
Büyükşehir’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret
Büyükşehir’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret
Onikişubat Belediyesi, Streetball Turnuvası tamamlandı
Onikişubat Belediyesi, Streetball Turnuvası tamamlandı
Necati Okay ‘Baba, sevdiklerini saran ulu bir çınardır’
Necati Okay ‘Baba, sevdiklerini saran...
Başkan Mahçiçek, ‘Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum’
Başkan Mahçiçek, ‘Bilginiz ve özgüveninizle...

Başkan Hayrettin Güngör, ‘Kültür sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek’

Dünya Mülteci Günü dolayısıyla sahnelenen tiyatro gösterisini takip eden Başkan Güngör, “Şehrimizde her alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da çok ciddi ilerlemeler kaydettik. İnşallah önümüzdeki süreçte de kültür sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Başkan Hayrettin Güngör, ‘Kültür sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek’

Başkan Hayrettin Güngör, ‘Kültür sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek’

Dünya Mülteci Günü dolayısıyla sahnelenen tiyatro gösterisini takip eden Başkan Güngör, “Şehrimizde her alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da çok ciddi ilerlemeler kaydettik. İnşallah önümüzdeki süreçte de kültür sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

21 Haziran 2022 Salı 10:35
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi iş birliğiyle 20 Haziran Dünya Mülteci Günü dolayısıyla çocuk edebiyatı yazarı Gerard Van Gemert tarafından kaleme alınan Ademloos (Nefes Almadan) adlı eserden sahneye uyarlanan tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tiyatro etkinliğini takip edenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve çok sayıda tiyatrosever de yer aldı. Sahne Maraş Tiyatro Okulu oyuncuları tarafından sahnelenen gösteride çocukları önyargılara, ırkçılığa ve kültürel farklılıklara karşı bilinçlendiren, dayanışmayı ve paylaşmayı anlatan pek çok eğitici ders de verildi. Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri sergiledikleri performansla katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, etkinlikte yaptığı konuşmada, “İnancımız, gelenek ve göreneklerimiz gereği bizler paylaşmayı, birlik ve beraberlik içinde olmayı çok iyi biliyoruz. Biz kadim bir medeniyetin torunlarıyız. Bizim resmi sınırlarımızın yanı sıra bir de gönül coğrafyamız var. Her zaman gönül coğrafyamızda bulunan, mazlum ve mağdur milletlerin yanında yer aldık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat Etkinliklerini Çok Önemsiyoruz

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasını, “Çok şükür şehrimizde her alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da çok ciddi ilerlemeler kaydettik. Tiyatro, konferans, söyleşi, resim sergisi gibi pek çok alanda etkinliklerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de kültür sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek. Çünkü belediyecilik sadece fiziki yatırımlar gerçekleştirmekten ibaret değil. Bir şehir için fiziki yatırımlar kadar kültür sanat etkinlikleri de çok önemli” cümleleriyle noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Hayrettin Güngör‘Kültür Sanat Etkinliklerimiz Artarak Devam Edecek’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji illeri tek tek saydı, kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji illeri tek tek saydı, kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Kahramanmaraş’ta Kamyonet Takla Attı: 2 Yaralı
Kahramanmaraş’ta Kamyonet Takla Attı: 2 Yaralı
Başkan Mahçiçek’e Pakistan’dan Expo 2023 Ziyareti
Başkan Mahçiçek’e Pakistan’dan Expo 2023 Ziyareti
Başkan Okumuş, İlçeye Yeni Bir Tesis Kazandırdı
Başkan Okumuş, İlçeye Yeni Bir Tesis Kazandırdı
Expo 2023 Alanı’ndaki İlk Konser Eypio’dan
Expo 2023 Alanı’ndaki İlk Konser Eypio’dan

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber