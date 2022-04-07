Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karagöz - Hacivat Oyunu Miniklerle Buluşuyor
Karagöz - Hacivat Oyunu Miniklerle...
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü mesajı
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü...
Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya...
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında...
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık...

Başkan Kutlu, “polisimiz 177. Yılı kutlu olsun”

Anadolu Kahramanmaraş Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından, Polis Haftası dolayısıyla Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğünde pasta keserek, ilçede görev yapan memurlarla bir araya geldi.

Başkan Kutlu, “polisimiz 177. Yılı kutlu olsun”

Başkan Kutlu, “polisimiz 177. Yılı kutlu olsun”

Anadolu Kahramanmaraş Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından, Polis Haftası dolayısıyla Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğünde pasta keserek, ilçede görev yapan memurlarla bir araya geldi.

07 Nisan 2022 Perşembe 13:47
banner459

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Emine Kutlu, “Milletimizin huzur ve güvenliğinin temini için gece gündüz fedakarca görev yapan polislerimizin, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. Yılı münasebeti ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Kutlu“polisimiz 177. Yılı Kutlu Olsun”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör Öğrencilerle İftar Yaptı
Başkan Güngör Öğrencilerle İftar Yaptı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde onkoloji hastalarına moral
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde onkoloji hastalarına moral
Öğrenciler Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti
Öğrenciler Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünü Ziyaret Etti
Akın Ozan; Arayanlara ‘Empati’ Kurarak Cevap Verin
Akın Ozan; Arayanlara ‘Empati’ Kurarak Cevap Verin
Kahramanmaraşlı Kore gazisi hayatını kaybetti!
Kahramanmaraşlı Kore gazisi hayatını kaybetti!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber