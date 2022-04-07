Başkan Kutlu, “polisimiz 177. Yılı kutlu olsun”

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Emine Kutlu, “Milletimizin huzur ve güvenliğinin temini için gece gündüz fedakarca görev yapan polislerimizin, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. Yılı münasebeti ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum” dedi.