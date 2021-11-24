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Başkan Kuyucu, “Öğretmenler, öğretmenler gününü kutlayamıyor”

Eğitim-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısıyla üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

Başkan Kuyucu, “Öğretmenler, öğretmenler gününü kutlayamıyor”

Başkan Kuyucu, “Öğretmenler, öğretmenler gününü kutlayamıyor”

Eğitim-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısıyla üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 14:19
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Trabzon Bulvarı Özel İdare Binası (Sarı Bina) önünde toplanan sendika üyeleri, ellerinde dövizlerle ekonomi üzerinden hükümet politikaları eleştirdi.

Eğitim-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu, burada yaptığı açıklamada; “Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri’nin kendisine verdiği ‘Başöğretmen’ unvanını kabul etmesinin yıldönümünde tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Başöğretmenimiz Atatürk’ü saygıyla anıyoruz” dedi.

Kuyucu, açıklamasının devamında ise, “Öğretmenlik emek, sevgi ve sabır isteyen bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar değerli, hoşgörü ve fedakârlık mesleğidir. Bunun bilincinde olan biz öğretmenler eğitim emekçilerini bir bileşeni olarak siyasi iktidarların tüm baskılarına ve yok saymalarına rağmen öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim almaları için olağanüstü bir çaba harcıyoruz. Özellikle son dönemde mevcut siyasi iktidarın gerici eğitim dayatması sonucunda; Cumhuriyetimizin birikimi olan halkçı, laik ve bilimsel eğitim anlayışı çok büyük yaralar almış çocuklarımız adeta orta çağ karanlığına mahkum edilmişlerdir. Eğitim sisteminde yapılan bu bilinçli tahribat sonucunda eğitim birliği bozulmuştur. Eğitimde piyasacı dayatma sonucunda ise; özel öğretimin payı yüzde ikilerden son dönemde yüzde otuzlara doğru tırmanmıştır. Bu durum eğitimde fırsat eşitliği ilkesine vurulan en büyük darbe olmuştur. 2022 yılı için hazırlanan sefalet bütçesinden de anlaşılacağı üzere bizlere yine açlık sınırına mahkûm eden ücretler reva görülecek. Bizler dünyada istatistiklerde en çok çalışan öğretmen sıralamasında en üste, en az ücret alan sıralamasında en altlarda kalmaktan, itibarımızın her yıl düşmesinden bıktık” ifadelerine yer verdi.

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