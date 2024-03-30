Başkan Mahçiçek 10 yıllık hizmetleri anlattı, basın mensuplarıyla vedalaştı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, görev süresi boyunca önem verdiği basın mensuplarıyla veda iftarında bir araya geldi.

Özel günleri başta olmak üzere her fırsatta hassasiyetle basın mensuplarıyla buluşan ve verdiği önemi gösteren Başkan Mahçiçek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ile görevi devredecek olması sebebiyle son kez basın mensuplarına ev sahipliği yaptı.

EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilen iftar programına basın mensupları yoğun ilgi gösterirken, Başkan Mahçiçek misafirleriyle yakından ilgilendi.

Ezanın okunmasıyla birlikte yapılan duanın ardından ise oruçlar açıldı.

“Ne binası, ne makine parkı vardı, ne de yetişmiş personeli vardı”

Selamlama konuşmalarının ardından söz alan Başkan Mahçiçek, kurucu belediye başkanı olarak göreve başladıklarını anlatarak, “Bir on sene öncesine gidersek, zaman çok çabuk geçiyor. Cumhurbaşkanımız bize ‘bu Onikişubat’ı kur’ dedi. Seçime girdik. Sizler de biliyorsunuz, kazandık. Ama belediyenin sadece adı vardı. Hemen hemen hiçbir şeyi yoktur. Ne binası vardı, ne makine parkları vardı, ne de yetişmiş personeli vardı. Ama bir şey vardı,o da borcu. Bize bağlanan belde belediyelerinden bize intikal eden 33 milyon TL borç vardı. Süratle sizin de bildiğiniz gibi partimizin il başkanlığının karşısındaki belediyenin misafirhanesini belediye olarak düzenledik. Olumsuz şartlardı ama başka çare yoktu. Arkasından ihtiyaçları önceliklerine göre sıralayarak neler almamız, takım olarak, fiziki olarak nasıl bir makine parkı kurmamız, hizmet için nasıl bir yol izlememiz gerektiğini arkadaşlarımızla beraber istişare ettik ve yola koyulduk elhamdülillah. Sıfırdan bir belediyenin böyle üç beş senede, on senede ciddi bir yapıya bürünmesi, gerçekten ciddi bir hizmet üretmesi kolay değildi. Ama geldiğimiz noktada Onikişubat Belediyesi’nin kurumsal yapısını süratle tamamladık ve hizmet üretmeye başladık. 40 dönüm bir alan aldık Fen İşleri Müdürlüğümüz için. İçine bir tamirhane ve asfalt plenti yerleştirdik. Saatte 200 ton asfalt üretebilir. Sonra kırsaldan başlayarak hizmet üretmeye çalıştık başladık. Gerçekten 2014 yılında özellikle kırsalda çok sıkıntı vardı. Çocuklar hani bir naylon ayakkabı var ya onlarla çamurların içinde gezerlerdi. Bugün elhamdülillah kırsalda çamura basılacak alanlar bırakmadık” dedi.

“Pandemi ve deprem ile çok zorlu günlerden geçtik”

Sosyal belediyecilikte fevkalade işler yaptıklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, deprem sürecindeki çalışmaları anlatarak, “Gerçekten şu pandemi ve ülkemizin en zorlu günleri olan deprem döneminde 60 bin paket dağıtmışız. On binlerce battaniye almışız. 18 bin kişiyi belediye binamızda misafir etmişiz. Belediyenin bahçesinde yemekhaneler kurmuşuz. Zaman zaman diğer tesislerimizdeki kardeşlerimizi minibüslerle havuzlara duş almaya götürmüşüz. Büyük bir felaketle karşılaştık doğrusu ama Allah'a şükür belli bir durumageldik. Bundan sonrası daha iyi olur diye düşünüyorum. Çok zorlu günlerden geldik, bazılarınız bilir 75’li yıllarda bir okul beş senede biterdi, yapan müteahhit zengin olurdu. Şimdi bir okulu beş ayda yapıyoruz. 15 binden fazla konutu bir yılda yapmışız” ifadelerini kullandı.

“Saray yapmadık, memleketin ihtiyacı vardı ve biz kazandırdık”

10 yılda Onikişubat’ı modern ve model bir ilçe haline getirdiklerinin vurgusunu yapan Başkan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “7 tane yurduyla beraber okul yaptık. 1’i yarı olimpik, 7 tane havuz yapmışız. Kütüphanesiyle beraber ilçe merkezine 7 tane Bilgi ve Kültür Evi, kırsaldaki 65 mahallemize de Bilgi ve Kültür Evi kazandırmışız. 100 binlerce ton asfalt dökmüş, 100 binlerce metrekare parke döşemişiz. Memleketin fiziki ve estetik olarak en güzel belediye binasını kazandırmışız. Bizim memleket biraz zor bir memleket değil mi? Biz orayı yaptığımız zaman Cumhurbaşkanımıza dedikleri gibi kendine saray yapıyor diyorlardı. Saray yapmadık, memleketin ihtiyacı vardı ve biz kazandırdık. Böyle bir bina bir kere yapılırdı. O binanın rezerv odaları olmasaydı bugün Valiliğimizin oturacağı yer yoktu. Bu da demek oluyor ki yaptığımız şey geleceğe matuf olmalı. Büyümezseniz tasfiye olursunuz o yüzden büyük düşüneceksiniz.”

“Sıfırdan kurulan ilçe belediyesi olarak Uluslararası EXPO 2023’e ev sahipliği yaptık”

Sıfırdan kurdukları ilçe belediyesinin Uluslararası EXPO 2023’e ev sahipliği yaptığını ve muhteşem bir rekreasyon alanını kente kazandırdıklarında dikkat çeken Başkan Mahçiçek, “Sıfırdan bir belediye düşünün ki öncelikli çalışmaları yaptıktan sonra bir dünya fuarına ev sahipliği yapsın. Dünya projesini üretmişiz, açmayalım denmiş. Biz dedik ki açacağız çünkü memleketin rehabilitasyon alanına ihtiyacı var. Depremden çıkan insanların aileleriyle nefes almaya ihtiyacı vardı. Hafta sonları ve havaların iyi olduğu günlerde gidin bakın çok güzel bir ilgi var. Alt yapısı ve üst yapısıyla tamamen hazır bir alan ve hiçbir ekonomik maliyeti yok. Kurduğumuz sistem kendi kendini çeviriyor. Kurduğumuz güneş enerji panelleriyle de enerji giderlerimizi düşürdük. Muazzam bir çevre projesini hayata geçirdik ve insanlarımızın hizmetine sunduk” açıklamalarında bulundu.

“Şeffaf ve doğru bir şekilde görevimizi devrediyoruz”

Tamamen şeffaf bir şekilde Onikişubat Belediyesi’nin mali durumunu anlatan Başkan Mahçiçek, aynı büyüklüğe sahip diğer il ve ilçe belediyeleriyle karşılaştırarak en az borçla görevi devrettiklerini söyledi.

Onikişubat Belediyesi’nin mali açıdan birçok belediyeden iyi konumda olduğunu anlatan Başkan Mahçiçek, “Görev yaptığımız 10 yılda çok büyük sıkıntılarla, engellerle karşılaştık ama çok güzel bir seviyede görevi devrediyoruz. İnşallah gelen arkadaşlarımız çok daha üst noktalara taşıyacaktır. Belediyemizin maddi durumunu da paylaşmak istiyorum. Dedik ki belediyemizin sigorta ve vergi borcu yok. Bankalara borcu var mı, bir miktar var. Bankalardan 270 milyon 102 bin TL olan kredi borcumuza ek, 104 milyon 672 bin TL faiz borcumuz var. Toplamda ise belediyemizin bankalara olan borcu 374 milyon 775 bin TL’dir. Yani 10 yıl boyunca yıllık 37 milyon TL bankalara ödememiz var. Onikişubat Belediyesi gibi bir belediye için 37 milyon TL nedir ki? Küçük bir kulübe yapıyorsunuz günümüz maliyetiyle 35 milyon TL tutuyor. Bunlarda da 1 TL bile sapma ve yanlış yok. Öyle milyarlarca lira borçla devretmiyoruz. Türkiye’deki belediyelerin maddi olarak en iyisi bizim belediyemiz. Merkezi bütçeden yani İller Bankası’ndan da öyle yüksek miktarda gelen bir parada yok arkadaşlar. Vergi toplanmıyor, örneğin bu ay yüzde 21 eksik geldi ödemeler. Bu da 30 milyon TL yapar. 30 milyon TL gelmezse ne yapacaksın, bizim gibi kaynak üreteceksin.950 milyon TL kendimiz kaynak ürettik ve yatırıma dönüştürdük. Gayet şeffaf ve doğru bir şekilde görevimizi devrediyoruz” dedi.

“Üzdüğümüz arkadaşlarımız varsa hepsinden helallik dileriz”

Sözlerinin devamında basın mensuplarından helallik isteyen Başkan Mahçiçek, “Eksiğimiz noksanımız olabilir, kırdığımız, üzdüğümüz arkadaşlarımız varsa hepsinden helallik dileriz. Bizim hakkımız varsa helal olsun. İnşallah Allah ömür verir, zaman zaman bir araya geliriz diyorum. Tabii Kahramanmaraş’ımızın, insanlarımızın,kamuoyumuzun bilgilendirilmesi bağlamında iyi şeyler yapıyorsunuz. İnşallah hep muvaffak olursunuz. Cenab-ı Hak ailelerimizle beraber, çocuklarımızla beraber güzellikler içerisine hepinize hayırlı sağlık ömürler nasip etsin diye temenni ediyorum. Hepinize de tekrar tekrar gönülden yürekten selamlar, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Program soru cevap şeklinde devam ederken, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.