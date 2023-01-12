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Başkan Mahçiçek, Ankara’da Expo 2023’ü Anlattı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ankara’daki Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği’ni ziyaret ederek, başkentte yaşayan hemşehrilerine EXPO 2023’ü anlattı.

Başkan Mahçiçek, Ankara’da Expo 2023’ü Anlattı

Başkan Mahçiçek, Ankara’da Expo 2023’ü Anlattı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ankara’daki Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği’ni ziyaret ederek, başkentte yaşayan hemşehrilerine EXPO 2023’ü anlattı.

12 Ocak 2023 Perşembe 16:50

Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ı değiştiriyor, dönüştürüyoruz. EXPO 2023’le de şehrimizi bir dünya kenti yapacağız. Buna kararlıyız inşallah” dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, beraberindeki ekibiyle birlikte Ankara Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek binasında Ankara’daki hemşerileriyle bir gelen Başkan Mahçiçek, samimi ve güzel bir sohbet eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıylaNisan ayında açılışı gerçekleştirilecek EXPO 2023 hakkında bilgiler verdi.

Sunum eşliğinde EXPO 2023’ün içerisindekiprojeleri anlatan Başkan Mahçiçek, Ankara’daki Kahramanmaraşlıları EXPO 2023’ü yerinde görmeye davet etti.

Ankara Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği (Mar-Der) Başkanı Faruk Bilsin ve Ankara Kahramanmaraşlılar Eğitim Vakfı Başkanı Mahmut Bayazıt’a, EXPO 2023 özelinde hazırlanan mozaiklerden hediye eden Başkan Mahçiçek, dernek üyelerine gösterdikleri teveccühten ötürü teşekkür etti.

“Kararlıyız, Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz”

Sözlerine, Ankara’daki Kahramanmaraşlılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Başkan Mahçiçek, dernek üyelerini EXPO 2023’ü yerinde görmeye davet etti.

Kahramanmaraş’ın tanıtım eksikliğini EXPO 2023 ile çözeceklerini belirten Başkan Mahçiçek, yaşanabilir kentler sıralamasında Kahramanmaraş ve Onikişubat’ı yukarılara taşıyacaklarını söyledi. Başkan Mahçiçek, “Expo 2023 projemiz rüya gibi değil mi? Ama o rüyalar Nisan ayında inşallah gerçek olacak. Bakın Kahramanmaraş’ımızın her şeyi var. Kültürü var, edebiyatı var edebiyatın başkenti, sanayisi var, mükemmel bir tabiatı var. Size birkaç tane örnek vereyim: Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini üretir. Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki dokumanın yüzde 17’sini üretir. Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki çelik eşyanın yüzde 64’ünü üretir. Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki enerjinin yüzde 12’sini üretir. Ama eksik olan bir şeyimiz var; tanıtım. Kahramanmaraş’ımızı yaşanabilir kentler içerisinde en ön sıralara taşıyacağız, bunda kararlıyız! Artık kaldırım belediyeciliği yok, bitti o. Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapacağız. Buna kararlıyız inşallah. Bu EXPO projesine başvurduk, 2018’in Eylül ayında 62 ülkenin oy birliğiyle aldık. ‘Biz bunu yaparız, hem de en iyisini yaparız’ dedik ve şehrimize kazandırdık” dedi.

“Her geldiğiniz çok daha farklı bir EXPO 2023 alanı göreceksiniz”

İlerleyen süreçte EXPO 2023 Alanı’nda önemli değişiklikler olacağına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ın dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı her gittiğim yerde EXPO 2023’ü görmeye davet ediyorum. Sizler de Ankara’daki birer temsilcilerimizsiniz, inşallah memleketinize gelin, neler yapmışız kendi gözlerinizle görün. Bugün EXPO 2023’e geldiniz diyelim, 1 ay sonra tekrar geldiğinizde çok daha farklı göreceksiniz, 3 ay sonra geldiğinizde çok daha farklı olacak inşallah. Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapacağız, buna kararlıyız. Başka çaremiz yok” şeklinde konuştu.

“Kahramanmaraş’ın geleceğini ilmek ilmek öreceğiz”

Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni de anlatan Mahçiçek, yeni projeleriyle Kahramanmaraş’ın kaderini değiştireceklerini söyledi. Kahramanmaraş’ın geleceği ilmek ilmek işleyeceklerini de belirten Başkan Mahçiçek, “Bir projemiz daha var. Kılavuzlu köprüsünün altında yazın sular çekildiğinde bir çevre felaketi olur, pislik olur. Sinek yuvası. Önce bunları temizleyeceğiz sonra da buraya bir deniz konduracağız. Nasıl mı? Ceyhan Nehrine 400 metre uzunluğunda yapacağımız sedde ile suyu tutacağız. 434 kodunda suyu devamlı tutacağız ve Kahramanmaraş’ta 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Sonra bakın bu denizin etrafında 150 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir şehir oluşturacağız. Marina olacak, teknelerle oraya yaklaşacaksınız oradan teknelerle denizin üzerinde gezeceksiniz İnşallah. Sonra bu denizin etrafında güzel mekanlar, rekreasyon alanları olacak. Denizin kenarında gezinti alanları, oturma alanları, bisiklet alanları, yürüyüş alanları olacak. Bu denizin üzerinde sportif aktiviteler yapacağız. Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz artık, böyle kalmayacak. Kahramanmaraş’ın kaderini deştireceğiz, bunu göreceksiniz inşallah. Bu memleketin geleceğini ilmek ilmek öreceğiz, bundan emin olun” ifadelerini kullandı.

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Başkan MahçiçekAnkara’da Expo 2023’ü Anlattı
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