Başkan Mahçiçek; Ay Yıldızlı Bahçemiz Ve Değerlerimizle Hollanda’ya Damga Vurduk

Kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında olimpiyat olarak nitelendirilen EXPO’yu, 2018 yılında Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) genel kurulunda oy birliği ile 2023 yılında Kahramanmaraş’a kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kentin ulusal ve uluslararası marka değerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendirecek dev projenin açılmasına uzun bir süre olmasına rağmen özverili çalışmalar sonucunda EXPO Proje Alanı’nın yüzde 70’i tamamlanırken, diğer taraftan da ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı adına dikkat çeken adımlar atılıyor.

Başkan Mahçiçek Hollanda’da Türkiye Pavilyonunu açmanın gururunu yaşadı

Başkan Mahçiçek, ulusal ve uluslararası katılımcı sayısını artırmak adına davet ve ziyaretlerine tüm hızıyla devam ederken, EXPO 2020 Dubai’nin ardından Hollanda’da açılan EXPO 2023 Floriade’yi de ziyaret etti. Uluslararası EXPO 2023’e ev sahipliği yapması sebebiyle Dışişleri Bakanlığı’nca Türkiye’yi temsil görevi verilen Başkan Mahçiçek, ‘Çevre Dostu Köşk’ teması çerçevesinde çiçeklerle yapılan ay yıldızlı Türk bayrağı motifli Türkiye Pavilyonu’nu hizmete açtı. Başkan Mahçiçek’e açılışta EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök de eşlik etti. Ayrıca açılışa, Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Deveneter Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, EXPO 2022 Floriade Almere CEO'su Hans Bakker, EXPO 2022 Floriade Almere Genel Komiseri Annemarie Jorritsma ve Almere Belediye Başkanı Jan Hoek de katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, EXPO 2022 Floriade Almere CEO’su Hans Bakker’ın konuşması ile devam etti. Türkiye’nin, EXPO Fuarı’nın sadık bir katılımcısı olduğunu belirten Bakker, Türkiye’nin fuara kattığı zenginlik ve çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Bakker’in ardından kürsüye gelen EXPO 2022 Floriade Almere Genel Komiseri Annemarie Jorritsma ise Türkiye’nin EXPO 2022 Floriade Almere’de yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin kültürel değerler ve doğal güzellikler noktasında önemli bir merkez olduğunu belirten Jorristma, Türkiye Pavilyonu’nun EXPO 2022’ye anlam kattığını söyledi.

“Tüm katılımcıları kahramanlık destanı kenti Kahramanmaraş’a davet ediyorum”

Açılışta konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın bir kahramanlık destanı kenti olduğunu belirterek, kültür, tabiat, ekonomi, düşünce ve yöresel lezzetler anlamında büyük bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi. Tüm katılımcıları EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş’a davet eden Başkan Mahçiçek, “Sizlerle beraber olmak güzeldi doğrusu. Bizleri onurlandırdınız, açılışımıza icabet ettiniz. Biz Kahramanmaraş ve Türkiye olarak Hollandalı ve burayı ziyaret eden kardeşlerimize Türkiye’nin tabiatını, güzelliklerini göstermek, beğeninize sunmak için buradayız. Esas olarak beğeninize sunacağımız ki bizim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne denk gelen Kahramanmaraş’ta düzenleyeceğimiz EXPO 2023’e sizleri davet ediyorum. İnşallah 2023’teki EXPO’muza başta Hollanda olmak üzere buraya katılan bütün ülkelere davetimizi iletiyorum. Gerçekten Kahramanmaraş güzel bir şehir, görmeyen, bilmeyen üzülür. Gelip gördüğünde de hayran olur, bir daha gitmek istemez. Kültürüyle, tabiatıyla, ekonomisiyle, muazzam düşünce dünyasıyla mükemmel bir şehirdir Kahramanmaraş. Doğrusu bizim asli hedefimiz tanıtım. Tanıtım sorunumuzu EXPO kabilinde organizasyonlarla aşacağız. 23 Nisan 2023’de açacağımız EXPO’muza 45 ila 50 ülke katılacak. Kahramanmaraş bir kahramanlık destanı kentidir. Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı’nın ve edebiyatın başkentidir. Aynı zamanda Kahramanmaraş, 140 ülkeye ihracat yapan bir sanayi kentidir. Türkiye’nin en güçlü yansıması olan şehrimizi mutlaka tanımalı ve görmelisiniz. Ülke pavilyonumuzun açılışına katılarak bizleri onurlandırdınız, sizleri EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş da bulaşmak ümidiyle selamlıyorum. Burada dondurmamızı tadıp, değerlerimizi gördünüz ama asıl olarak sizleri şehrimize bekliyoruz” dedi.

Ay yıldızlı Türkiye bahçesinde dondurma ve tarhana ikramı

Türkiye’den götürülen çiçeklerle yapılan ay yıldızlı Türk bayrağı motifi, katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Bahçe içerisinde yer alan ve ‘Çevre Dostu Köşk’ isimli yapıda ise oymacılık, ebru, hat ve cam işleme sanatlarının örnekleri yer alırken, Topkapı Sarayı’ndan özel izin alınan birbirinden değerli eserler sergileniyor. Her fırsatta ve platformda Kahramanmaraş’ı tanıtmayı görev bilen Başkan Mahçiçek, kentin dünya markası dondurmayı ve tarhanayı da Hollanda’ya taşıdı. MADO Yönetim Kurulu üyesi Atilla Kanbur’un dondurma şovu açılışa renk katarken, Kahramanmaraş’ın lezzetleri kendine hayran bıraktı. Türkiye Pavilyonu’nda ayrıca atık plastiklerin arı şekline getirildiği ve 12 metre yüksekliğinde bir insan heykeli de yer alıyor.

EXPO 2022 Floriade’de şehrin tamamına yayılan yeşil dönüşüm stratejisi izleniyor

Fuarda, ‘Büyüyen Yeşil Şehirler’ temasıyla evlerin balkonundan başlayıp şehrin tamamına yayılan yeşil dönüşüm stratejisi öne çıkarılıyor. Plastik malzeme kullanılmayıp ahşap malzemelerden yapılan çocuk parkı ve tamamen biyolojik atıklardan yapılan evlerin yer aldığı fuarda, yeşil şehircilik stratejisinin de örnekleri sergileniyor. Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm sistemlerinin sergilendiği bahçelerde, geleceğin tarım metotları tanıtılıyor. Çok katlı ve dikey tarım yöntemiyle birçok sebze ve bitkinin yetiştirildiği, güneş enerjisi ve yeraltı suyu ısısının kullanıldığı yeni tarım yöntemlerinin yaygınlaşması hedefleniyor. Ziyaretçilere, küresel ısınma ve artan kirlilik sebebiyle şehir merkezlerinde öncelikle enerji tasarrufu olmak üzere kapsamlı ve bütünsel bir sürdürülebilirlik mesajı veriliyor.