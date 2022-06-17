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Başkan Mahçiçek, ‘Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum’

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere başarılar dileyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Geleceğimizin teminatı olan değerli gençlerimizin YKS’de bilgisi ve özgüveniyle başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sınav sonuçlarının öğrencilerimiz, velilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek diyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek, ‘Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum’

Başkan Mahçiçek, ‘Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum’

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere başarılar dileyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Geleceğimizin teminatı olan değerli gençlerimizin YKS’de bilgisi ve özgüveniyle başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sınav sonuçlarının öğrencilerimiz, velilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek diyorum” dedi.

17 Haziran 2022 Cuma 17:07
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için bir mesaj yayımladı. Mesajında, sınava girecek 3 milyon 243 bin 425 adaya başarılar dileyen Başkan Mahçiçek, belediye olarak tüm öğrencilerin sınava rahat ve sorunsuz bir şekilde girebilmeleri için üzerlerine düşen gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Vatandaşları okul çevresinde gürültü yapılmaması noktasında uyaran Başkan Mahçiçek, velilere de seslendi.

Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Özgüveniniz ve bilginizle başarılı olacağınızdan şüphem yoktur”

“Sevgili öğrencilerimiz, eğitim-öğretim hayatınızdaki on iki yıllık maratonun ardından, geleceğiniz için önem arz eden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) gireceksiniz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin heyecanını, azmini, mücadelelerini, sabrını, inancını ortaya koyarak, fırsatları yakalayabilecekleri bir sınav süreci geçirmeleri en büyük dileğimizdir. Kendinize güvendiğiniz sürece aşamayacağınız hiçbir engelin bulunmadığına inanmakla birlikte, özgüveniniz ve bilginizle başarılı olacağınızdan şüphem yoktur. Yıllardır hayalini kurduğunuz üniversitelere bu sınavlar sonunda girmenizi, emeklerinizin karşılığını almanızı canı gönülden diliyorum. İnanıyorum ki stresten uzak bir şekilde gireceğiniz sınavlarda, bugüne kadar edindiğiniz bilgi ve birikimlerinizi en üst düzeyde yansıtacaksınız ve ideallerinize bir adım daha yaklaşacaksınız. Sevgili gençler, sınavdan yüksek puan almak, bir üniversiteye yerleşmek ve okulu bitirmek elbette önemli fakat başarı sadece bu değildir. Yaptıklarınızı kendiniz değerlendirebiliyor ve gereğini yaptığınıza siz inanıyorsanız başarılı olmuşsunuz demektir. Bu yüzden sizler formlardaki sonuçlardan her zaman daha fazlası olduğunuzun farkında olunuz.

“Onikişubat Belediyesi eğitim yatırımlarıyla her zaman gençlerimizin yanında”

Onikişubat Belediyesi olarak eğitimini her kademesinde öğrencilerimize destek olarak, birbirinden anlamlı ve güzel projelere imza attık. İlçemize kazandırdığımız 7 okulla gençlerimizin bizlerden çok daha iyi şartlarda okuması için sorumluluk üstlendik ve önemli bir başarı yakaladık. Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projemiz kapsamında ilimizin tamamında binlerce öğrencimize her yıl en az 80 bin kitap dağıtarak, şehrimizin okuma oranını üst seviyelere çıkarmayı hedefledik. Bu projemizde 420 binden fazla öğrencimize ulaşarak, 3 milyona yakın okuma sayısına ulaştık. İlçe merkezimiz ve kırsal mahallelerimize kazandırdığımız 84 Bilgi ve Kültür Evi’ni öğrencilerimizin hizmetine sunarak, modern alanlarda rahatlıkla ders çalışabilecekleri alanlar oluşturduk. İşte öğrenci kardeşlerimiz tüm bu eğitim desteklerimizin meyvelerini aldığımız bir sınava daha girecekler. Ayrıcı sınav saatlerinde okul çevreleri başta olmak üzere tüm halkımızdan öğrencilerimizi rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalarını, özellikle korna gibi gürültülü faaliyetlerde bulunmamalarını rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraş ve Onikişubat ilçemizdeki gençlerimiz başta olmak üzere YKS’ye girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Sınav sonuçlarının öğrencilerimiz, velilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek sizlerin olsun diyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek‘Bilginiz Ve özgüveninizle Başarılı Olacağınıza Inanıyorum’
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