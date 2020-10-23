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Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımızın yanındayız’

Onikişubat Belediyesi, yaşadığımız dünyada çevresine duyarlı projeleri ve yaşama katkı sunan yatırımlarıyla daima bir adım önde olmaya devam ediyor.

Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımızın yanındayız’

Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımızın yanındayız’

Onikişubat Belediyesi, yaşadığımız dünyada çevresine duyarlı projeleri ve yaşama katkı sunan yatırımlarıyla daima bir adım önde olmaya devam ediyor.

23 Ekim 2020 Cuma 17:02
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Başkan Hanefi Mahçiçek’in can dostlarımız olarak nitelendirdiği sokak hayvanları için, Onikişubat Belediyesi kedi evleri ve kuş evleri yaptırarak yaklaşan kış mevsimi öncesi ilçede birçok noktaya yerleştirdi. Başkan Mahçiçek yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi.

“Dünyada hızla tüketilen kaynaklar ve gelişen teknolojinin getirdiği olumsuz sonuçlarla daha fazla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaşam formlarını korumak bizim elimizde. Doğa ve çevre kirliliği, küresel ısınma gibi nedenlerle birçok canlı türünde azalma görülmektedir. Kuşlar da buna dahil olarak en çok etkilenen türlerden biridir. İlk etapta kuşların yavrularını daha güvenle büyütebilmeleri ve popülasyonları için kuş evlerini doğaya bırakma fikrini geliştirdik.

Hayatı paylaştığımız tüm canlara, dünyamıza ve yaşama sahip çıkmalıyız. Bugün burada yaşıyorsak da, kaynakları ve doğal habitatı koruyarak gelecek nesillerimize taşımak bizim görevimiz. Biz bu sorumluluğun farkında olarak sokak hayvanlarımız için daha önce birçok noktaya mama kapları yerleştirmiştik. Şimdi ise yaptırdığımız kedi ve kuş evleriyle can dostlarımızın barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Sitelerimize, park ve bahçelere yerleştirdiğimiz kedi ve kuş evleriyle dostlarımız daha güvende.

Umarım bu farkındalık oluşturur ve halkımız da bu konuda bir adım atar. Ufak dokunuşlarla büyük fark yaratacağımıza inanıyorum. Halkımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum.

Evde kedi besleyen hayvan dostları, Belediyemizin Sosyal İşler Müdürlüğü’nden kedi evlerini ücretsiz olarak temin edebilirler.”

500 adet kedi evinin yerleştirildiği ve dağıtıldığı ilçe genelinde, 700 kuş evi de ağaçlara yerleştiriliyor. Güzel görüntülere sahip minyatür evler, ilçeyi daha da özel kılıyor.

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