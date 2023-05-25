Başkan Mahçiçek, Din Görevlileriyle Buluştu

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin hemen ardından Türkiye’nin çeşitli illerinden Kahramanmaraş’a gelen ve burada arama-kurtarma, defin işlemleri ve manevi rehberlik çalışmalarına katılan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı din görevlileri,Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in davetiyle EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda bir araya geldi.

Başkan Mahçiçek, daha önce Kahramanmaraş Müftüsü olarak görev yapan Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç, Kahramanmaraş Müftüsü Mustafa Tekin ve Onikişubat Müftüsü Süleyman Yavuz’un da katıldığı buluşmada farklı şehirlerden gelen din görevlilerine hizmetleri için teşekkür etti.

Din görevlilerinin zorlu süreçte cansiparane görev yaptıklarına şahit olduklarını belirten Başkan Mahçiçek, bu vesileyle deprem bölgesine gelerek arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan herkese şükranlarını iletti.

“En zorlu görevi yaptınız, buna şahitlik ettik”

Konuşmasına depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “6 Şubat sabahı büyük bir afetle uyandık, Allah bir daha tüm insanlığa göstermesin diye sözlerime başlamak istiyorum. Hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralı olarak tedavi gören kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Belediyemizden de çok sayıda kardeşimizi kaybettik. Ciddi sıkıntılar yaşadık ama toparlanmaya başladık. Yapamayacağımız tek şey vefat edenlerimizi geri getirmek, onun haricinde tüm eksikliklerimizi en iyi şekilde tamamlarız Allah’ın izniyle. Güçlü bir toplum yapımız var, biz bir paylaşım toplumuyuz. Bazı konularda ayrı düşsek de bu kabil kötü günlerde bir araya gelebiliyoruz. Bunu başka toplumlarda göremezsiniz. Bizim bu sıkıntılı günlerimizde hep yanımızda oldunuz, Allah sizlerden razı olsun. Elinize, emeğinize, gayretlerinize sağlık. İlk günler çok soğuktu, sizler o soğukta mezarlıkta cenazelerle ilgilendiniz. En zorlu görevi yaptınız, buna şahitlik ettik” dedi.

“Kahramanmaraş’ı ayağa kalkma sürecimizi hızlandıracağına inanıyorum”

Sözlerinin devamında eğitim ve dini hizmetler başta olmak üzere yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Mahçiçek, ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023’ü anlattı. Mahçiçek, “Kahramanmaraş güzel bir memleket, kökü de güzel elhamdülillah. Ciddi bir ekonomisi var Kahramanmaraş’ın, Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini, çelik eşyanın yüzde 60’ını, dokumanın yüzde 17’sini, enerjinin ve çimentonun da yüzde 12’sini üretiyoruz. Ama eksik olan noktamız ise Kahramanmaraş’ın tanıtımı. Kimse Kahramanmaraş’ı bilmez, hatta Akdeniz Bölgesi’nde olduğunu bile Türkiye’nin yüzde 90’u bilmez. Kahramanmaraş’ı tanıtmak için uluslararası bir proje yapmamız lazımdı. Hem yurt dışından hem de yurt içinden şehrimize ziyaretçi çekmeliydik. İşte bu sorunu çözelim diye EXPO’ya başvurduk ve 2023 yılı için şehrimize kazandırdık. 35 ülkenin katılımıyla Nisan’da açılışını gerçekleştirecektik ama nasip olmadı. Açılışı seneye bırakmayalım, bu zorlu süreçte insanlarımızın rehabilite olmasını sağlayacak alanların sayısını artırmamız gerekir diye düşündük. İnşallah 12 Ağustos’ta açılışını gerçekleştireceğiz. Gerçekten çok kıymetli bir proje, Kahramanmaraş’a her alanda büyük katkı sağlayacağına ve ayağa kalkma sürecimizi hızlandıracağına inanıyorum. EXPO 2023 alanımızdaki projelerimizin en büyük özelliği sürekliliğinin olması ve uzun yıllar hem Kahramanmaraş’ımıza hem de yerli ve yabancı insanlarımıza hizmet edecek olması” ifadelerini kullandı.

“Gördüğümüz üzere EXPO 2023 Kahramanmaraş için 100 yılın projesi”

Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç de yaptığı konuşmada ev sahipliği için Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek, “Huzurlarınızda Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Yüce Rabbim daha birçok güzel projeyle insanlarımıza ve şehrimize hizmet etmeyi nasip etsin. Çeşitli illerden buraya gelerek Kahramanmaraş insanımıza hizmet eden değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum.6 Şubat depreminden hemen sonra ekiplerimiz yoğun olarak Kahramanmaraş ve diğer illerimize gelmeye başladılar. İl Müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, din hizmetleri uzmanlarımız akın akın şehirlerinden koparak Kahramanmaraş’ımıza ve edelerimize hizmet ettiler. Ahirete irtihal eden tüm kardeşlerimize özellikle Kapıçam Mezarlığı’nda kendi anne ve babalarına hizmet eder gibi hizmet ederek, ebedi istirahatgahına uğurladılar. Çadırkentlerde, Kur’an kurslarında ve çocuklarımıza yönelik etkinliklerde hocalarımız manevi rehberlik yaparak din hizmeti sundular. Mavi yelekli din görevlisi kardeşlerimiz adeta Kahramanmaraş’ta bir destan yazdılar, Allah onlardan razı olsun. İnşallah Cenab-ı Allah ülkemize ve insanlığa böyle musibetler göstermesin. Ayrıca başkanımızdan EXPO 2023 projesini dinledik. Gördüğümüz üzere EXPO 2023 Kahramanmaraş için 100 yılın projesi. Bu vesileyle başarılar diliyor, bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Başkanımızher anlamda adeta tam bir müftü gibi çalışıyor”

Kahramanmaraş Müftüsü Mustafa Tekin de 2 binden fazla din görevlisinin Kahramanmaraş’a geldiğini belirterek, davet ve ilgisinden dolayı Başkan Mahçiçek’e teşekkür etti. Müftü Tekin, “Bu güzel birlikteliğe vesile olan sayın Başkanımızdan, Celal hocamızdan ve özellikle sizlerden Allah razı olsun. Depremin ilk haftasında 20’ye yakın il müftüsü, 400’e yakın da din görevlimiz buraya geldi. Sonrasında dönüşümlü şekilde sayımızı azalttık, toplamda ise 2 binden fazla din görevlimiz şehrimize gelerek yaralarımızı sarmamız için bizlere rehberlik etti. Bundan sonraki süreçte de desteklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz. Hep birlikte yaralarımızı sararak, bu büyük imtihanı Allah’ın lütfuna döndüreceğiz. Zorluğun ardından kolaylıklar ve lütuflar vardır. Hepinizin yolu açık olsun, Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde milletçe yaşamayı nasip etsin. Başkanımız sadece şuan değil, bütün camilerimizin ve Kur’an kurslarımızın imarı olsun her anlamda tam bir müftü gibi çalışıyor. Her zaman söylüyorum, bu hizmetler bir fırsattır, başkanımız da fırsatları iyi değerlendiriyor” dedi.

Davetlilerin sorularını yanıtlayan Başkan Mahçiçek, din görevlilerini EXPO 2023’ün açılışına davet etti.