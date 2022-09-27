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Başkan Mahçiçek, Expo 2023, Kahramanmaraş’ın Turizmde Sıçrama Noktası Olacak

27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın turizm alanında üst sıralara yükseleceğini belirterek, “27 Eylül Dünya Turizm gününü kutluyor, sektörde emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki Onikişubat Belediyesi olarak EXPO 2023’ü şehrimize kazandırırken, en önemli hedefimiz turizm ve tanıtım anlamında şehrimize maksimum seviyede fayda sağlamak” dedi.

Başkan Mahçiçek, Expo 2023, Kahramanmaraş’ın Turizmde Sıçrama Noktası Olacak

Başkan Mahçiçek, Expo 2023, Kahramanmaraş’ın Turizmde Sıçrama Noktası Olacak

27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın turizm alanında üst sıralara yükseleceğini belirterek, “27 Eylül Dünya Turizm gününü kutluyor, sektörde emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki Onikişubat Belediyesi olarak EXPO 2023’ü şehrimize kazandırırken, en önemli hedefimiz turizm ve tanıtım anlamında şehrimize maksimum seviyede fayda sağlamak” dedi.

27 Eylül 2022 Salı 16:43

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nü kutlayan Başkan Mahçiçek, turizm sektörüne emeği geçenleri tebrik ederek, EXPO 2023 Projesi’nin turizm anlamında Kahramanmaraş’a katacağı faydalara değindi.

Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

Dünya vatandaşlığı tanımının artık her alanda karşımıza çıktığı günümüzde seyahat etmek, yeni kültürleri, coğrafyaları ve insanları tanımak bir ihtiyaç haline gelmiştir. Ekonomik kazanımlarının yanı sıra turizm; farklı dilleri, inançları ve kültürleri birleştirmekte, toplumlar arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin artarak zenginleşmesini sağlamakta, ülkeleri ve toplumları birbirine yakınlaştırarak insanların buluşmasına yardımcı olmaktadır. Şehir ve ülke ekonomilerine canlılık kazandırılmasında önemli bir etken olan turizm, bir kültür şehri olan Kahramanmaraş’ımıza ve her şehri ayrı bir özellikte olan Türkiye’mize çok yönlü katkılar sağlamaktadır. Bu anlamda şehir olarak turizm ve tanıtım anlamındaki sorunlarımızı gördük ve ne yapabiliriz dedik. Lobi çalışmaları ve muhteşem projelerimizle uluslararası Bahçecilik EXPO’sunu şehrimize kazandırdık.

“Ülkeler ve medeniyetler EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ta buluşacak”

Onikişubat Belediyesi olarak EXPO 2023’ü şehrimize kazandırırken de en önemli hedefimiz, turizm ve tanıtım anlamında şehrimize maksimum seviyede fayda sağlamaktı. Geçmiş EXPO’lardan da görüldüğü üzere EXPO’nun düzenlendiği kent adeta bir turizm merkezine dönüşmekte. Biz diyoruz ki, ülkeler ve medeniyetler EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ta buluşacak. Bu da Kahramanmaraş ve Onikişubat’ımızın en büyük eksikliği olan turizm sorununa bir can suyu olacak. Onikişubat’ımız ve şehrimiz büyük bir turizm gelirine sahip olurken aynı zamanda dünya çapında kendini tanıtma fırsatı da yakalayacak. Ayrıca bahçecilik alanında dünyada gelinen son nokta Kahramanmaraş’ta görücüye çıkacak. Bu sayede ülkemizin ve şehrimizin ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ temasıyla öne çıkmasına, hem doğa hem de kültürel anlamda bir merkez olarak uluslararası alanda ciddi bir tanıtımının yapılmasına imkan sağlayacak. Tahminlerimize göre ilk 6,5 aylık sürede EXPO dolayısıyla Kahramanmaraş’a diğer ülkelerden en az 2 milyon ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. Muhteşem doğal güzelliklerimizin yanında geleceğe miras bırakacağımız EXPO 2023’e sahip çıkmak, muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak bir ödev olarak algılanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, önemli bir turizm şehri olan kadim şehrimiz Kahramanmaraş’da ve her bölgesi ayrı bir turizm alanına ev sahipliği yapan güzel ülkemizde turizme emek ve gönül veren turizm sektörümüzün 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nü kutluyorum.”

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Başkan MahçiçekEXPO 2023Kahramanmaraş’ın Turizmde Sıçrama Noktası Olacak
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