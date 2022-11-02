Başkan Mahçiçek, Expo 2023 ve Kentleşme Modelimizle Şehrimizin Geleceğini Tasarlayacağız

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nın muhteşem manzarası eşliğinde Arasta Çarşısı’nda düzenlenen kahvaltı programına basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Başkan Mahçiçek, kahvaltı öncesi basın mensuplarıyla tek tek selamlaştı.

Kahvaltı sonrası EXPO 2023 tanıtım filminin izlenmesinin ardından basın mensuplarına devam eden projeler ve EXPO 2023’ün son durumu hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’ün öneminin açıldıktan sonra daha iyi görüleceğini belirterek, Kahramanmaraş için önemli bir vizyon projesi olduğunu söyledi.

“Kahramanmaraş’ımızı üst liglere çıkartacak, marka değerini artıracak bir proje”

Kahramanmaraş’ın EXPO 2023’le bir dünya kenti olacağına dikkat çeken Başkan Mahçiçek, yeni kentleşme modeliyle de tüm Türkiye’ye örnek olacaklarını belirterek, “Sizlerle beraber olmak güzel. Sizler hem Kahramanmaraş düzeyinde hem de uluslararası düzeyde Kahramanmaraş'ımızla ilgili olup bitenleri halkımıza duyurmak, bir başka anlamda ise kamuoyu oluşturmak adına önemli bir görev yapıyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ki Kahramanmaraş güzel bir kent. Tabiatıyla, kültürüyle, sanayisiyle, insanlarıyla ve suç işleme oranının en düşük seviyede olmasıyla en huzurlu illerden bir tanesi Kahramanmaraş. Bütün bunlara rağmen yaşanabilir kentler sıralamasında maalesef çok önde değiliz. EXPO 2023 ile bir taraftan Kahramanmaraş’ın tanıtım eksiğini gidermeye gayret edeceğiz, bir taraftan da yeni bir kentleşme modeli ortaya koymaya çalışacağız. İki taraflı gelişmeye gayret ediyoruz. Bir tanesi Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapalım EXPO 2023’le. İkinci olarak ise bu alanın çevresinde bir kentleşme modeli oluşturalım istiyoruz. EXPO 2023 çalışmalarımızın yüzde 75’i tamam, içerisinde ihalesini yapmadığımız bir proje kalmamakla birlikte çok küçük ayrıntılar var. İnşaatlarımız ve alanımızdaki düzenlemelerimiz de süratle devam ediyor. İnşallah 23 Nisan 2023’e yetiştireceğiz. Kahramanmaraş’ta ya oturacağız, rutinin dışına çıkmayacağız ya da Kahramanmaraş’ımızı değiştirip, dönüştüreceğiz. Bugüne kadar 30’a yakın ülke resmi olarak katılacağını bildirdi, alan üzerinde hangi ülkenin de nereye ne yapacağını kararlaştırdık. Ülkelerin yerleri de belli, yakın bir zamanda gelerek projelerini tamamlayacaklar. Uluslararası yani ülkelerin bahçe kuracakları alanla ilgili bize düşen altyapı, elektrik, su ve kanalizasyon gibi bütün çalışmaları tamamladık. Tüm bu çalışmalarımızı gerçekten çevreci bir anlayışla yaptık. Buradaki yapıların hiçbirinin atık suları nehre dökülmeyecek” dedi.

“Kahramanmaraş’ımızı üst liglere çıkartacak, marka değerini artıracak bir proje”

EXPO 2023’ün sürdürülebilirliğini artırmak adına yaptıkları çalışmaları da anlatan Başkan Mahçiçek, “Bu projeden çok önemli bir nokta var, o da sürdürülebilirliğini sağlamak. 6 ay için bu paraları harcıyorsanız yazık ama bunu sürdürülebilir yapıyorsanız memlekete değer katıyorsunuz demektir. EXPO 2023’ün içine eklediğimiz projelerle sürdürülebilirliği sağlayacağız. İçerisinde Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi var. 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir havuz var, üzerinde küçük kayık ve su bisikletleriyle gezebilme imkânımız olacak. MADO çok güzel bir restoran ve cafe yapıyor, yakında tamamlanacak. Şuan içerisinde bulunduğumuz Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin satıldığı ve tanıtıldığı Arasta adında bir çarşımız var. Ticaret ve Sanayi Odamız bir kongre merkezi yapacak. Çok güzel bir camimiz var ama camiye yakın bir noktaya Mevlevihane de yapacağız çünkü buranın manevi anlamda da bir merkez olmasını istiyoruz. Daha sayamadığım birçok projeyle bir yılda önemli miktarda gelir elde edecek belediyemiz. Bu alanın geliri ise giderinden fazla olacak. Yani kurduğumuz sistem kendi kendini sürdürecek, kimseye ihtiyaç duymayacak. Bu projenin Kahramanmaraş’a çok büyük değer katacağına inanıyoruz. Hem Kahramanmaraş’ı tanıtacağız, hem de ekonomimize büyük değer katacağız. Buraya gelen iş adamlarıyla Kahramanmaraşlı iş adamlarımızı buluşturacağız. Yeni işletmelerle çok sayıda istihdam sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“Bu memlekette bir şey yapılacaksa beraber yapalım”

Sözlerinin devamında geleceği öngörebilmenin önemine vurgu yapan Başkan Mahçiçek, EXPO ile kentin dünya markası olacağını anlatarak, “Eğer geleceği ön görebiliyorsanız ona uygun projeler üretmelisiniz. Ben bakkallık yapacağım diyorsanız artık bu yok. Kahramanmaraş olarak yeni markalar çıkartmalı, uluslararası anlamda kendimizi göstermeliyiz. Belki bir eksiğimiz var, birbirimizle biraz fazla uğraşırız. Toplum olarak maalesef böyleyiz. Eğer kendimizi aşabilsek, kader diye bir çizgi olduğunu, onu da Cenab-ı Hakk’ın yazdığını bilsek ona da uğraşmayız. Birbirimizle rekabet medeni ölçülerde olmalı, bizden daha iyi bilen olacaktır ama biz de iyi biliyorsak bizden de istifade edilmesi lazım. Biz de o bilenlerden istifade etmeliyiz. Biz Karasu’yu getirirken çok sıkıntı çektik. ‘Olmaz’, ‘getiremez’ diyenler oldu hatta biri çıktı, ‘Oradan su mu gelir kardeşim. Ben inşaat mühendisiyim, gelirse diplomamı yırtarım’ dedi. O suyu getirdik. O su olmasaydı Kahramanmaraş şimdi Kerbela’ydı. Burayı yaparken de, ‘Nasıl yapacaksın’ diyorlar. Senden para istemiyoruz kardeşim ya, varsa önerin gel bize anlat, yardımcı ol. Hiç bir şey yapmadan oturalım mı? Bu memlekette bir şey yapılacaksa beraber yapalım. Bu proje Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapacak, bundan emin olun” dedi.

“Gelin her şeyiyle örnek, model bir memleket yapalım”

Sözlerinin devamında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Mahçiçek, “Gelin bu memleketi hep birlikte birinci sınıf memleket yapalım. Her şeyiyle örnek, model bir memleket yapalım. Ulaşımdan tutun alt yapısına ve temizliğine kadar. Bunu başarabilir miyiz? Emin olun ki başarırız. Kahramanmaraş edebiyatın ve dondurmanın başkenti diyoruz değil mi? Bence istiklalin de başkenti, çünkü Kurtuluş Savaşı Kahramanmaraş’tan başlar. Ekonomik anlamda da aldığı teşvikleri istismar etmeden kullanan bir şehir Kahramanmaraş. El birliğiyle memleketimizi artık dönüştüreceğiz, değiştireceğiz” şeklinde konuştu.

Kahvaltı programı Başkan Mahçiçek’in basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıyla devam ederken, alan gezisinin ardından toplu hatıra fotoğrafları çekildi.

Başkan Mahçiçek’e Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ile Onikişubat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Gümüş de eşlik etti.