Başkan Mahçiçek fikri verdi! Kahramanmaraş’a bir havayolu şirketi çok yakışır…

Yolculuk için hava yolunu tercih eden Kahramanmaraşlılar, çoğu zaman ya Gaziantep, yada Adana gibi çevre illerdeki Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz yıllarda havalimanı yatrım programına alındı, terminal binası yenilendi, 50 milyonu aşan kaynak aktarıldı ama bu kezde uçak sefer sayıları neredeyse yok denecek kadar azaldı.

Bu durum başta kentin iş dünyası olmak üzere turizm potansiyeline olumsuz yanısyor.

Havalimanına uçak inmeyen Kahramanmaraş önümüzdeki yıl EXPO 2023’e ev sahipliği yapacak.

Hanifi Mahçiçek başkanın vizyonuyla böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olan Kahramanmaraş’ın bir an evvel hava ulaşım sourununu çözmesi gerekiyor.

Gelinen noktada sorunun çözümü için henüz somut bir adım atılmazken, Hanifi Başkan yine elini taşın altına koymaya hazır olduğunu orta attığı fikirle ifade etti.

Basit ama etkili bir çözüm önerisi sunan Hanifi Başkan, iş dünyası ve belediyeler ile oluşturulacak bir konsorsiyum ile Kahramanmaraş’ın kendi havayolu şirketini kurabileceğini düşünüyor.

Hanifi Bey özetle diyor ki; “Kendi hava yolu şirketimizi kuralım. Ulaştırma Bakanlığı ile de görüşüp gerekli izinleri alalım. 5 tane de uçak kiralayalım uçaklarımız hem kendini amorti etsin hem de Şehrimize yeni bir havayolu şirketi kurulmuş olsun. Bizim her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor, bazen insiyatif almak gerekiyor. Bu şehrin çok kıymetli yatırımcıları mevcut. Gerek iş dünyası gerekse kamudan birkaç kurumun işbirliği ile bu projeyi çok rahat hayata geçirilebilir.”

EXPO 2023’e şunun şurasında pazla bir süre kalmadı.

Dünyanın dört bir yanından bu etkinlik için Kahramanmaraş’a akın olacak. Peki, havayolu trafiğinde sefer sayıları istenen düzeyde olmadığında yolcular Kahramanmaraş’a nasıl gelecek?

Yine her zaman olduğu gibi Gaziantep yada Adana’ya mı inecekler?

O zaman sorarım yazık değil mi?

Hanifi Mahçiçek beyin emeklerine?

Onikişubat Belediyesinin emeklerine?

Yıllardır, gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerekse Kahramanmaraş’ta EXPO 2023 için tanıtım çalışması yapılıyor.

Bu kadar emek, Kahramanmaraş için, kentin ekonomisi için verildi.

O halde okyanusları, denizleri geçip, derede boğulmayalım.

Başkan Mahçiçek ulaslararası dev bir organizasyonu Kahramanmaraş’a getirmeyi başardı, küçük bir ayrıntı olan ancak yıllardır çözülmeyen havayolu problemi de artık çözüme kavuşsun.

Evet, başkan bey ortaya bir fikir sundu, şimdi aksiyon alma vaktidir.

Bu fikir bence değerlendirlimeli.

Kahramanmaraş'ın 100 yıllık problemleri karşısında proje geliştiren Metropol ilçemizin Belediye Başkanı sayın Hanefi Mahçiçeği bu fikirleri için bir kez daha kutluyorum.

Kahramanmaraş için kurulacak bu hava yolu şirketi şehrimizin hem vizyonunu hem de gelecekteki ekonomik gelişmeler açısından çok ciddi katkılar sunacaktır.

Kahramanmaraş’a bir havayolu şirketi çok yakışacaktır…