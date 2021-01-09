Başkan Mahçiçek, Gazeteciler Günü’nü Kutladı

Başkan Mahçiçek, “tüm gazeteci kardeşlerimizin gününü kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Çalışan Gazeteciler Günü, basın mesleğini icra edenlere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesiyle Türkiye’ye özgü kutlanan bir gündür.

Teknolojinin gelişmesiyle günümüzde çok daha büyük bir misyona sahip olan basın, halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi ve vatandaşın haber alma hakkının korunması için önemli bir kamuoyu görevini yerine getirmektedir.

Artık ülkemiz ve dünyadaki gelişmelere bir tıkla ulaşılması sayesinde ilkeli gazetecilik, doğru ve tarafsızlık habercilik daha da önem kazanmıştır.

EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş ile markalaşma yolunda, şehrimizin gelişimi ve tanıtımı için yerel basınımızın büyük katkı sağladığı bir gerçektir. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.

Kamuoyunun doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı için zorlu koşullar altında çalışan, basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini yerine getiren tüm basın mensubu arkadaşlarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü” kutlar, çalışma hayatlarında başarılar dilerim.”