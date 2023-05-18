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Başkan Mahçiçek; “Gençlerimiz, umudumuz ve geleceğimizdir”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu benimsemesi ve sorumluluk üstlenmesi, geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda Onikişubat Belediyesi olarak gençlerimize yönelik çalışmalara ağırlık veriyor, belediyemizin genç dostu olmasını hedefliyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki gençlerimiz, umudumuz ve geleceğimizdir” dedi.

Başkan Mahçiçek; “Gençlerimiz, umudumuz ve geleceğimizdir”

Başkan Mahçiçek; “Gençlerimiz, umudumuz ve geleceğimizdir”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu benimsemesi ve sorumluluk üstlenmesi, geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda Onikişubat Belediyesi olarak gençlerimize yönelik çalışmalara ağırlık veriyor, belediyemizin genç dostu olmasını hedefliyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki gençlerimiz, umudumuz ve geleceğimizdir” dedi.

18 Mayıs 2023 Perşembe 15:57

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı. Mesajında gençlerin önemine dikkat çeken Başkan Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak gençliğe yönelik çalışmalara önem verdiklerini anlattı.

Başkan Mahçiçek mesajında şu ifadeleri kullandı;

“19 Mayıs, 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı tarihimizin en anlamlı günlerinden bir tanesidir. Milletimizin yeniden dirilişi, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adım olan 19 Mayıs’ın bir diğer anlamı ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk gençliğine armağan etmesidir. Gençliğimiz, güçlü Türkiye’nin en büyük teminatıdır. 104 yıl önce Samsun’da yakılan meşaleyi, 103 yıl önce 12 Şubat’ta da Kahramanmaraşlı gençlerimiz aynı kararlılık ve gururla taşımıştır. İstiklal ve istikbal mücadelesinin başkenti Kahramanmaraş’ımızdan belirtmek isterim ki gençlerimiz, 104 yıl önceki ruhu, 15 Temmuz’da da göstermiş, şuan da göstermeye hazırdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesi gençlerimizdir.

“Onikişubat Belediyesi olarak ‘genç dostu belediye’ hedefiyle çalışıyoruz”

Bu anlamda Onikişubat Belediyesi olarak gençlerimize yönelik çalışmalara ağırlık veriyor, belediyemizin genç dostu olmasını hedefliyoruz. Bizler, sizlere daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizden beklentimiz, kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız, bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Bu vesileyle gençlik çalışmalarımız hakkında bilgi verecek olursak, Sosyal Etkinlik Merkezlerimizde açtığımız ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımız, Bilgi Kültür Evlerimizde oluşturduğumuz ders çalışma ortamlarımız, yüzme havuzlarımız ve spor tesislerimiz her zaman gençliğimizin hizmetindedir. Gençlerimizin eğitim alanında bir eksiklikleri kalmasın diye, kırsal mahallelerimize 7 ortaokul ve liseyi yurtlarıyla beraber yaparak ilçemize kazandırdık. Biliyoruz ki yarınımız, bugünün gençlerinin elindedir ve onların eğitimleri, donanımları için elimizden geleni yapıyoruz. Siz gençlerimizin de üstlendiğiniz büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışacağınıza, Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek, gençlerin ve aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahramanlarını saygıyla andı.

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Başkan Mahçiçek; “GençlerimizUmudumuz Ve Geleceğimizdir”
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