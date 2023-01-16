Başkan Mahçiçek, ilk kez oy kullanacak gençlerin sorularını yanıtladı!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’nın ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye’ sloganıyla düzenlediği programa katılarak gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kahramanmaraş Gençlik Merkezi’nde düzenlenen program, AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve çok sayıda gencin katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Gençler İçin Türkiye Yüzyılı’vizyonu çerçevesinde 2023 yılında ilk kez y kullanacak gençlerin katıldığı programda Başkan Mahçiçek ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara,gençlerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Programda, Gençlik Merkezi’nin Tiyatro Grubu da sahne alarak, kadına şiddet ve madde bağımlılığına dikkat çeken performanslarını sergiledi.

‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye’ programlarıyla Onikişubat’ta ikamet eden en az 50 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

“Bu ülkenin alanında iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var çocuklar”

Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, hayatından anlattığı kesitlerle öğütler vererek, “Bu ülkenin alanında iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var çocuklar. Yani bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Çok daha donanımlı insanlar olursak, bu ülkeyi çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Özgüvenimizle, gayretimizle, kişiliğimizle dünyaya damga vuracağız inşallah. Vurduk mu vurduk. Son zamanlarda bir gencimiz çıktı İHA’ları, SİHA’ları yaptı değil mi? O İHA’lar, İHA’lar neler yaptı? Libya’yı işgalden kurtardı. Hafter diye Amerikan uşağı bir adam Libya’yı işgal edecekti. Libya’nın da elinde yüzde 6 toprağı kalmıştı ama Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları devreye girdi, Hafter’i oradan kovdu, Libyalılara topraklarını verdi. Türkiye’nin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlardı, İHA’lar ve SİHA’lar devreye girdi, terörü bitirdi. 30 yıllık Ermeni işgalindeki Azerbaycan topraklarını yine bizim İHA ve SİHA’larımız kaldırdı. Azerbaycan askeri kendi başına kurtarabilse 30 seneden beri kurtarırdı. Mücadele ettiler ama işi çözen bizim silahlarımız oldu. Şimdi çok daha farklı, çok daha mükemmellerini yapıyoruz. İnşallah ülkemizi dünyada sözü geçen, güvenilir, güçlü bir ülke yapacağız” dedi.

“Ölçülü şekilde gündemi takip ederek telefonlarınızı kullanın”

Telefon gibi teknolojik aletlerin doğru kullanılmasına yönelik tavsiyelerde bulunan Başkan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Bu ülkenin geleceği yarın sizlerle birlikte çok daha iyi olacak İnşallah. Yeter ki çalışalım. Bu telefonlarla çok fazla oynamayalım, vakitlerinizi telefonla geçirmek yerine okuyun. Okursanız zihniniz ve düşünme kabiliyetiniz gelişir. Kullanın ama ölçülü şekilde gündemi takip ederek telefonlarınızı kullanın. Dünyada ve Türkiye’de neler olup bitiyor, bunlara analiz gözüyle bakalım. Geçen vakitler kesinlikle geri gelmiyor gençler, o yüzden daha çok okumamız lazım. Okuyan insanın zihni daha çok gelişir. Okuyun ki gençler EXPO 2023 gibi projelerin önemini daha iyi anlayıp, analiz edin. Bakın bu tür projeler uluslararası anlamda gerçekleştirildiği ülkenin değerlerini, tabiatını ve güzelliklerini ortaya çıkartan projelerdir. Bu projelerde en önemli nokta sürekliliğini sağlamak ve bunu da sağlayacak olan siz gençlersiniz. Bu alana kazandırdığımız projelerimizi her yerde anlatmanız, ziyaret etmelerini sağlamanız gerekiyor.”

“Kahramanmaraş’ın marka değerini, saygınlığını, bilinirliğini dünya çapında artıracağız”

Sözlerinin devamında ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023 Projesi hakkında da gençleri bilgilendiren Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş olarak 2,5 milyar dolardan fazla ihracatımız var, 140 ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz ama memleketimizi ülke içinde bile kimse tanımıyor. Bu eksikliği EXPO 2023 ile aşacağız. Hep söylüyorum artık kaldırım belediyeciliği yok, bitti. Böyle uluslararası projeler yapacağız, Kahramanmaraş’ı dünyaya taşıyacağız. Marka değerini, saygınlığını, bilinirliğini dünya çapında artıracağız İnşallah. Bunu yapmamız lazım. EXPO 2023 ile birlikte Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz dönüştüreceğiz ve geleceğe damga vuracağız. Bunu almak kolay değildi tabi ki ve almak için en az 1,5 yıl lobi çalışmaları yaptık, ülke ülke dolaştık. 2018 yılında talip olduk ve İtalya’da 62 ülkenin katıldığı toplantıda karşı oy olmaksızın bu hayal gibi proje olan EXPO Fuarı’nı 2023 yılı için Kahramanmaraş’ımıza kazandırdık. 2023’ün güzel de bir tevafuku var biliyorsunuz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü. Yakın bir zamanda TRT Genel Müdürümüz ile görüşeceğiz ve TRT’nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri programını da fuarımızın açılışı olan 2023 yılında Kahramanmaraş’a taşıyabilirsek çok daha anlamlı olacak” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkeyi çok daha güçlü şekilde 2053’e, 2071’e götürecek olan sizlerseniz”

Programda konuşan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da gençlerin Türkiye’nin geleceği olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere verdiği önemi anlattı. 2053 ve 2071 vizyonuna Türkiye’yi gençlerin götüreceğine dikkat çeken Kara, “Öncelikle geleceğimizin teminatı siz değerli gençlerimizle beraber olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Pırıl pırıl gençler, heyecanlı ve meraklı bakışlar bizim için çok kıymetli. Biz, gençlik yıllarından bu yana siyasetin içerisinde olmuş, ülkesi, milleti ve gençler için mücadele vermiş bir lidere sahibiz. Dolayısıyla böyle bir lidere sahip teşkilatın gençleri dinlememesi, onlarla bir araya gelmemesi, onların fikir ve görüşlerini almaması bizim için hiç düşünülecek bir şey değil. Dolayısıyla sizin varlığınızdan aldığımız güçle bundan önce nasıl mesafe kat etmişsek, bundan sonra da inşallah hepinizin mücadelesiyle, inancıyla, çalışmasıyla, gayretiyle, kaygısıyla 2053 ve 2071 vizyonuna ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef aslında biz değil, sizsiniz. Bu ülkeyi çok daha güçlü şekilde 2053’e, 2071’e götürecek olan sizlerseniz. O yüzden mücadele hiçbir evrede bitmiyor, aynı şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

Program soru-cevap şeklinde ilerlerken, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.