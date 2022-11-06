Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın güçlü geleceğini EXPO 2023 ile inşa edeceğiz

Düzenlendiği şehri dünyada büyük bir marka haline getiren EXPO’yu, başarılı lobi faaliyetleri ve etkileyici projelerle Kahramanmaraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve ekibi, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

EXPO Projesi’ni kent kamuoyuna açıkladığı ilk günden bu yana bir taraftan proje alanındaki hummalı çalışmaları takip eden Başkan Mahçiçek, diğer taraftan da EXPO’yu 7’den 70’e kent halkına aşılamak için tanıtımlara devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın tüm kesimleriyle çeşitli programlar aracılığıyla bir araya gelen Başkan Mahçiçek, hayalin gerçeğe dönüştüğü dev projeyi anlatıyor. Başkan Mahçiçek, son olarak ise kentteki Sivil Toplum Kuruluşları’nın yer aldığı Kahramanmaraş Platformu üyelerine EXPO 2023 sunumu yaptı.

EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda bulunan Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilen kahvaltı programına, Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Süleyman Erayman ile platform üyesi 50 sivil toplum kuruluşunun başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“Şehrimizi öne çıkartacak bir çalışma maalesef yoktu”

Kahramanmaraş’ın zenginliklerine dikkat çekerek, tanıtım sorununa değinen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 ile en büyük hedeflerinin kentin tanıtım sorununu çözmek olduğunu söyledi. Başkan Mahçiçek, “Örneğin projemizin içinde bir Uğurböceği ve Kelebek Bahçesi var. Türkiye’de Kelebek Bahçesi bir tek Konya’da var, bir senede 400 bin kişi gelmiş. Hatay’da bir şehir müzesi var, bir senede 251 bin kişi gelmiş. Şanlıurfa’daki müzeye bir senede 260 bin kişi gelmiş, Gaziantep’te bir Zeugma Müzesi var oraya da 367 bin kişi gelmiş. Bizim müzemize ise bir yıl da 6 bin 200 kişi gelmiş. Nitelikli, şehrimizi öne çıkartacak, güzelliklerimizi anlatacak bir binamız yok maalesef, işin doğrusu bu. Bu projeye neden ihtiyaç duyduk? Bakın Kahramanmaraş’ın her şeyi var diyoruz, çok mükemmel bir tabiatı var, edebiyatın da başkenti. Ayrıca Kurtuluş Savaşı’nın da başladığı şehirdir, yani bir istiklal şehridir. Kahramanmaraş’ın sanayisi de var. 500’ün fabrika var şehrimizde. Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini, çelik eşyanın yüzde 64’ünü, dokumanın yüzde 17’sini, enerjinin yüzde 12’sini de Kahramanmaraş üretir. Türkiye ölçeğinde çok ciddi üretimleri var Kahramanmaraş’ın ama kim bilir Kahramanmaraş’ı, kimse bilmez. Akdeniz Bölgesinde olduğunu bile bu ülkenin yüzde 99’u bilmez. Öyleyse bütün bu zenginliklere sahibiz ama önemli bir eksiğimiz var. O da tanıtım eksikliği. Biliyor musunuz Onikişubat Belediyesi, Türkiye’de bu organizasyonu alan ikinci belediye oldu, hem bir ilçe belediyesi olarak aldık. Biz bir buçuk sene lobi faaliyetleri yaptık, böylesine uluslararası çalışmaları almak hiç de kolay değil. 2018 yılında müracaat ettik, biz bu EXPO’yu yaparız dedik. İtalya’da yapılan toplantıda 62 ülkenin oy birliğiyle şehrimize kazandırdık. Bir tane bile ülke karşı çıkmadı. Şuana kadar ise 30’dan fazla ülke katılacağını bize bildirdi” ifadelerini kullandı.

“Bu projenin sonucunda Kahramanmaraş dünyaca ünlü bir kent olacak”

EXPO 2023’ün ardından Kahramanmaraş’ın dünyaca tanınan bir şehir olacağını dile getiren Başkan Mahçiçek, “İşte şehrimize dair insanlarımızın kafasındaki bu tür kötü algıları ortadan kaldıracak ve şehrimizi tanıtacak proje bu. Türkiye’yi ve uluslararası birçok katılımcıyı Kahramanmaraş’a taşıyacak proje bu. Kahramanmaraş’ın uluslararası ölçekteki marka değerini çok daha yukarılara taşıyacak proje bu. Bu projenin sonucunda Kahramanmaraş dünyaca ünlü bir kent olacak. Nereden baksanız 40-50 ülke gelecek Kahramanmaraş’a hem de 6 ay sürecek. Sonraki süreçte de bu alanı görmek için her sene en az 1 milyon insan gelecek. Bunu nasıl başaracağız? EXPO alanımızın içerisine eklediğimiz projelerle. EXPO’nun içerisinde insanları her zaman buraya getirecek projeler var. Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi başta olmak üzere, açık AVM var, Türkiye’deki konsept artık kapalı değil. Pandemiden sonra kapalı AVM’lerin eski itibarı kalmadı ama açık AVM’ler daha kıymetli. Devasa 70 bin metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz var, yüzme havuzu değil ama. İçerisinde su bisikletleriyle eğlenilebilecek Avrupa’nın en büyüğü kristal lagün var projemizde. İçi de masmavi olacak, birinci sınıf. Arıtmasını da uluslararası bir firma ile anlaştık, bizim arıtma sistemlerinden de çok daha ucuz. Senin 365 günü masmavi kalacak. Her iki tarafında da MADO lokanta ve kafe yapıyor. Nikâh Sarayı’mız var, Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin tanıtılıp satılacağı Arasta Çarşısı var. Bunların tamamını 2023 Nisan ayına kadar tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

“Kahramanmaraş’a katma değer sağlayan çalışmalar yapmalıyız”

Onikişubat Belediyesi’nin diğer çalışmaları hakkında da veriler paylaşan Başkan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Kahramanmaraş’ın geleceğiyle ilgili iyi şeyler yapıyoruz. Kahramanmaraş’ın EXPO 2023 ile inşa edeceğimiz gelecek vizyonuyla ve daha yaşanabilir bir memleket olmasına gayret ediyoruz. Onikişubat Belediyesi olarak fiziki anlamda çok başarılı çalışmalar yaparak, ilçemizi zenginleştirdik. Buna emin olun kardeşlerim. Özellikle eğitim alanında fiziki binalar inşa ettik. Yurduyla birlikte 7 tane okul yaptık, ilçe merkezine 7 tane Bilgi ve Kültür Evi yaptık, 1’i yarı olimpik olmak üzere 7 tane tane yüzme havuzu yaptık. 62 kırsal mahallemize Bilgi ve Kültür Evi kazandırdık. Her yıl bin 500’den fazla öğrencimize fırsat eşitliği sağlamak için ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursu düzenledik. Her sene 80 bin kitap alıyoruz, ilkokul 2’inci sınıftan itibaren seviyelerine göre bütün okullarımıza dağıtıyoruz. Önceliğimizi eğitime verdik, ikinci hedefimiz bu memleketi tanıtmak. Bu memleketi bir değiştirip, dönüştürelim. Kahramanmaraş’a katma değer sağlayan, gerek farklı ülkelerden gerekse ülkemizin farklı şehirlerinden insanların gelmesini sağlamamız lazım. Burası Kahramanmaraş’a katma değer sağlayacak.”

Başkan Mahçiçek, sözlerinin devamında ise bir diğer projesi olan Baraj içi Su Tutucu Sedde Aksı hakkında bilgiler verdi.

Soruları yanıtlayan Başkan Mahçiçek, alan gezisiyle de misafirlerine yerinde bilgiler verdi.