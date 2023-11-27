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Başkan Mahçiçek; Kahramanmaraşlının Derdi Vatan, Sevdası Bayraktır

Maraş Milli Mücadelesi’nin dönüm noktalarından biri olan Bayrak Olayı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Maraş’ımıza ‘Kahraman’ unvanı kazandıran mücadelenin fitilini ateşleyen Bayrak Olayı’nın 104. yıl dönümünde Rıdvan Hoca’nın ve tüm Maraş Mücahitleri’nin ruhları şâd, mekânları cennet olsun. Derdi vatan, sevdası bayrak olan halkımızla birlikte 104 yıl önce olduğu gibi bugün ve yarın da şanlı bayrağımızı asla göklerden indirmeyeceğiz” dedi.

Başkan Mahçiçek; Kahramanmaraşlının Derdi Vatan, Sevdası Bayraktır

Başkan Mahçiçek; Kahramanmaraşlının Derdi Vatan, Sevdası Bayraktır

Maraş Milli Mücadelesi’nin dönüm noktalarından biri olan Bayrak Olayı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Maraş’ımıza ‘Kahraman’ unvanı kazandıran mücadelenin fitilini ateşleyen Bayrak Olayı’nın 104. yıl dönümünde Rıdvan Hoca’nın ve tüm Maraş Mücahitleri’nin ruhları şâd, mekânları cennet olsun. Derdi vatan, sevdası bayrak olan halkımızla birlikte 104 yıl önce olduğu gibi bugün ve yarın da şanlı bayrağımızı asla göklerden indirmeyeceğiz” dedi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 17:12

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Maraş’a ‘kahraman’ unvanını kazandıran destansı mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Bayrak Olayı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, “Hürriyet olmayan bir yerde cuma namazı kılmak caiz değildir” diyen Rıdvan Hoca ve tüm Maraş Mücahitlerini rahmet ve minnetle anan Başkan Mahçiçek, 104 yıl önce yanan istiklal ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza kadar yanmaya devam edeceğini vurguladı.

Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı; “Sözlerimizin başında tarih boyunca istiklale aşık olan Türk milletinin bir mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumu belirtiyorum. ‘Kahraman’ şehrimiz Maraş’ımızın destansı tarihinin en önemli günlerinden biri de hiç kuşkusuz 1919 yılının 28 Kasım’ında gerçekleşen Bayrak Olayı’dır. 28 Kasım 1919 Cuma günü Maraş’ın kara sabahıdır. Yatağından kalkan Maraşlılar, asırlardan beri Kale burcunda dalgalanan Şanlı Bayraklarını göremezler. Bu olay şehri infiale sürükler. 28 Kasım Cuma sabahı kalede Türk Bayrağının yerinde Fransız bayrağının dalgalandığını gören Avukat Mehmet Ali Kısakürek “Alemi İslam’a Hitap” beyannamesini kaleme alır. Maraş halkı, gün ışıyıp dükkanlarını açmak için çarşıya gelmeye başladıklarında beyannamede olanları okur.

“Bayrak inmedikçe, ezan dinmedikçe bu millet sonsuza dek ayakta kalır”

Hutbeyi okumak için minbere çıkan Rıdvan Hoca’nın, “Müslümanlar, bir beldede Cuma namazı kılmak için o beldenin hür olması gerekir. Eğer beldede hürriyet yoksa, orada İslam sancağı dalgalanmıyorsa, namaz kılmak caiz değildir” demesi üzerine halk, orada bulunan Şeyh Ali Sezai Efendi’den bu hususta bir fetva ister. Şeyh Ali Sezai Efendi’nin de Rıdvan Hoca ile aynı sözleri söylemesi üzerine cemaat harekete geçti. Bir milletin İstiklaline son verilmesi anlamına gelen bayrağın indirilmesi karşısında Maraş halkı, Fransızlara karşı ittifak oluşturarak, bayrağımızı gönderde dalgalandırmak için mücadele başlatmıştır. İmam Rıdvan Hoca, Sütçü İmam, Arslan Bey, Mıllış Nuri ve Çakmakçı Sait’de aynısını yaptı, yani vatanın ve istikbalin hiçbir şeyle değişilmeyeceğini imanları ve cesaretleri ile tüm dünyaya gösterdiler. 28 Kasım 1919’da, Türk Bayrağının mevcudiyeti için her yaştan genci, yaşlısı, kadını, erkeği silahlarını kuşanmış, bayrağımızı ilelebet dalgalandırmak için milli mücadelenin ateşini yakmıştır. Kahramanmaraş halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ruhu ile toprağını ve bayrağını savunmak için emsali görülmemiş bir direniş destanı yazmıştır. Aşıklıoğlu Hüseyin’in, ‘Maraş Bize Mezar Olmadan Düşmana Gülzar Olamaz’ sözleriyle yaptığı konuşması daha sonra mücadele parolasının kaynağı olmuştur. Bayrak inmedikçe, ezan dinmedikçe bu millet ayakta kalır, kalmaya da sonsuza değin devam edecektir. Maraş’ımıza ‘Kahraman’ unvanı kazandıran mücadelenin fitilini ateşleyen Bayrak Olayı’nın 104. yıl dönümünde Rıdvan Hoca’nın ve tüm Maraş Mücahitleri’nin ruhları şâd, mekânları cennet olsun.”

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Başkan Mahçiçek; Kahramanmaraşlının Derdi VatanSevdası Bayraktır
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