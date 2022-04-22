Başkan Mahçiçek Koltuğunu Devretti

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, Yıldırım Beyazıt İlkokulu Müdürü Habib Babaoğlan, Sınıf Öğretmeni Süleyman Kara ve 1’nci sınıf öğrencisi Elif Zehra Gebel’i makamında kabul etti.

Kabulde minik Elif ve öğretmenleriyle tek tek ilgilenerek sohbet eden Başkan Mahçiçek, “İstikbalimizin teminatı olan siz çocuklarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bu vesileyle Kahramanmaraş ve Onikişubatlı çocuklarımız başta olmak üzere tüm dünya çocuklarına sizlerin aracılığıyla en kalbi sevgilerimi gönderiyorum” dedi.

Karşılamanın ardından Başkan Mahçiçek, 23 Nisan dolayısıyla makam koltuğunu temsilî olarak 1’nci sınıf öğrencisi Elif Zehra Gebel’e bıraktı.

Başkanlık makamına oturan Minik Elif, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından Başkan Mahçiçek’le sohbet etti. Minik başkan, sonrasında birim müdürlerini arayarak, taleplerini anlattı.

“Geçici olarak bir günlüğüne geçtiğim bu makama…”

Sözlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başlayan Yıldırım Beyazıt İlkokulu 1’nci sınıf öğrencisi Elif Zehra Gebel, “Beni bu koltuğa layık gören başkanımıza, okul müdürüme ve öğretmenime teşekkür ediyorum. Milli mücadelede ecdadımızın gösterdiği üstün gayretler sonucunda kahramanlık unvanı alan Kahramanmaraş’ımızda ve yine kurtuluş günümüzü simgeleyen Onikişubat ilçesinde yaşamaktan gurur duyuyorum. Geçici olarak bir günlüğüne geçtiğim bu makama, büyüyüp, eğitimimi tamamladıktan sonra insanlığa hizmet etmek için geçmek istiyorum. Kahraman şehrimizin ve Onikişubat ilçemizin kalkınmasında büyük çalışmalar yapan Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Gelecekte siz, bizden çok daha iyi yöneteceksiniz”

Minik Elif’in ardından konuşma yapan Başkan Hanefi Mahçiçek ise çocuklara daha güzel bir gelecek sunmak için çalışmayı, mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Mahçiçek, Elif Zehra Gebel ve diğer öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyerek, 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını tekrar kutladı.

Başkan Mahçiçek, “Biz de sana teşekkür ediyoruz. Çok güzel ifade ettin maşallah. Kahramanmaraş, çok fazla güzellikleri olan bir memleket. Dediğin gibi Kahramanmaraş, istiklalin başkentidir, Kurtuluş Savaşı, Kahramanmaraş’tan başlamıştır. Sonra bizim Onikişubat ilçemiz adını Kahramanmaraş’ımızın kurtuluşundan alır. Yani güzel bir ismi vardır, kurtuluşu ifade ediyor. İnşallah siz, bizden çok daha iyi yöneteceksiniz, daha güzel hizmetler yapacaksınız ama çok çalışmanız lazım” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek konuşmasının ardından Elif’ten taleplerini dinledi. Okulu için boya ve boş arsalara park yapılmasını isteyen Elif’in talebine Başkan Mahçiçek kayıtsız kalmadı ve okulun boyanması için söz verdi.

Ziyaret, Başkan Mahçiçek’in kitap ve çeşitli hediyeleri takdimiyle sona erdi.