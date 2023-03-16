Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret

Başkan Mahçiçek, konteyner kentte incelemelerde bulundu!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından EXPO 2023 Sergi Alanı’na kurulumu devam eden konteyner kenti ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Başkan Mahçiçek, konteyner kentte incelemelerde bulundu!

Başkan Mahçiçek, konteyner kentte incelemelerde bulundu!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından EXPO 2023 Sergi Alanı’na kurulumu devam eden konteyner kenti ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

16 Mart 2023 Perşembe 11:27

Depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak adına çaba gösteren ve depremzede vatandaşların yanında olduğunu her fırsatta hissettiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Mahçiçek son olarak, depremzedeler için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından EXPO 2023 Sergi Alanı’na oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

EXPO 2023 Sergi Alanı’na 3 blok şeklinde kurulan konteynerlerin ilk bloğu olan 210 konteynerde çalışmaların tamamlanması üzerine depremzede aileler yerleştirilmeye başladı.

İnceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere konteyner kente giden Başkan Mahçiçek, konteynerlere yerleşen depremzede ailelerle bir araya geldi.

Depremzedelerle sohbet edip, sıkıntılarını dinleyen Başkan Mahçiçek, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

“Hiçbir depremzede kardeşimizi açıkta bırakmayacağız”

Başkan Mahçiçek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi de aldı.

Onikişubat Belediyesi olarak tüm ekip ve ekipman gücüyle depremzede vatandaşlar için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Mahçiçek, “Birlik ve beraberlik içerisinde tek gündemimiz ve amacımız kısa sürede Kahramanmaraş’ımızı yeniden ayağa kaldırmak. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak için gayret gösteriyor. Devlet ve millet dayanışması ile her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. EXPO 2023 Sergi Alanımızda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 210 konteynerimize ailelerimizi yerleştirmeye başladık. Buraya toplamda 600 adet konteyner kurulacak. Ben emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum. Hiçbir depremzede kardeşimizi açıkta bırakmayacağız, tüm vatandaşlarımızdan bize inansın” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek’e konteyner kenti ziyaretinde, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal ve Meclis Başkanvekili Eray Şenay da eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan MahçiçekKonteyner Kentte Incelemelerde Bulundu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Yönetimi, Vahit Demiröz Başkanlığında Toplandı
MHP Yönetimi, Vahit Demiröz Başkanlığında Toplandı
Başkan Güngör, Avşar Kampüsü’nde Depremzedeleri Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Avşar Kampüsü’nde Depremzedeleri Ziyaret Etti
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin Yaraları Sarılıyor
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin Yaraları Sarılıyor
Kahramanmaraş’ta Özel Halk Otobüsleri de Hizmete Başladı
Kahramanmaraş’ta Özel Halk Otobüsleri de Hizmete Başladı
Kahramanmaraş’ta Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okundu
Kahramanmaraş’ta Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okundu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber