Başkan Mahçiçek, Lgs Şampiyonunu Ağırladı

“LGS sınavında Türkiye genelinde tüm soruları doğru cevaplayarak birinci olan öğrencimiz Berat Mustafa Doğan’ı, Belediye Binamıza davet ettik. Öğrencimizi motive etmek, kutlamak ve daha çok çalışmaya sevk etmek için ailesi, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Akif Bulut ile bir araya geldik. Esas olan okulun adı değil, öğrencinin kendi çalışması, düzenli ve planlı çalışması, başarıyı da sürekli hale getirmesidir diye çocuğumuza küçük anekdotlar anlattık.

Bu ülkenin iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı olduğunu, o iyi yetişmiş insanlardan birinin de Mustafa’nın olması gerektiğini hatırlattık. Kendilerine hem bu dönemdeki başarısından dolayı hem de gelecekte öğrencilik hayatında, ömür boyu başarı dileklerimizi ilettik. Umuyorum bu kabil çocuklarımızın başarıları Kahramanmaraş’ta artacaktır. Bu işin temeli öğretmendir. Mustafa’yı yetiştiren öğretmen arkadaşlarımız gibi, daha çok gayret olursa bu ülkenin geleceği daha aydınlık ve güzel olacaktır. İnanıyorum ki böyle başarılı çocuklarımız, ülkemizi uluslararası arenalarda en güzel şekilde temsil edecek ve yarınlarımıza taşıyacaktır.

Bir defa daha Mustafa Doğan evladımızı, ailesini ve onda emeği olan öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum”

Berat Mustafa Doğan ise çok mutlu olduğunu, Başkan Mahçiçek’e jestinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Başkan Mahçiçek, hediyesini takdim ettikten sonra öğrenci ve ailesiyle sohbet etti. Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut da öğrenci ve ailesini, öğretmenlerini bir kez daha kutladı.