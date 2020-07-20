Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest 2020 Finallerinde
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest...
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı
Başkan Mahçiçek, Lgs Şampiyonunu Ağırladı
Başkan Mahçiçek, Lgs Şampiyonunu Ağırladı
Domates Güvesinde Feromon Tuzaklar Kuruldu
Domates Güvesinde Feromon Tuzaklar Kuruldu
Elma İç Kurdu İçin 4. İlaçlama Zamanı Başladı
Elma İç Kurdu İçin 4....

Başkan Mahçiçek, Lgs Şampiyonunu Ağırladı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 20 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı’nda 500 tam puan alarak şehrimizde 3 birinciden biri olan, Türk Telekom Ortaokulu öğrencisi Berat Mustafa Doğan’a altın takdim etti. Ailesiyle birlikte Belediye Hizmet Binasına davet edilen Berat Mustafa Doğan, Başkan Mahçiçek tarafından ağırlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Mahçiçek, şunları söyledi.

Başkan Mahçiçek, Lgs Şampiyonunu Ağırladı

Başkan Mahçiçek, Lgs Şampiyonunu Ağırladı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 20 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı’nda 500 tam puan alarak şehrimizde 3 birinciden biri olan, Türk Telekom Ortaokulu öğrencisi Berat Mustafa Doğan’a altın takdim etti. Ailesiyle birlikte Belediye Hizmet Binasına davet edilen Berat Mustafa Doğan, Başkan Mahçiçek tarafından ağırlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Mahçiçek, şunları söyledi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:54

LGS sınavında Türkiye genelinde tüm soruları doğru cevaplayarak birinci olan öğrencimiz Berat Mustafa Doğan’ı, Belediye Binamıza davet ettik. Öğrencimizi motive etmek, kutlamak ve daha çok çalışmaya sevk etmek için ailesi, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Akif Bulut ile bir araya geldik. Esas olan okulun adı değil, öğrencinin kendi çalışması, düzenli ve planlı çalışması, başarıyı da sürekli hale getirmesidir diye çocuğumuza küçük anekdotlar anlattık.

Bu ülkenin iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı olduğunu, o iyi yetişmiş insanlardan birinin de Mustafa’nın olması gerektiğini hatırlattık. Kendilerine hem bu dönemdeki başarısından dolayı hem de gelecekte öğrencilik hayatında, ömür boyu başarı dileklerimizi ilettik. Umuyorum bu kabil çocuklarımızın başarıları Kahramanmaraş’ta artacaktır. Bu işin temeli öğretmendir. Mustafa’yı yetiştiren öğretmen arkadaşlarımız gibi, daha çok gayret olursa bu ülkenin geleceği daha aydınlık ve güzel olacaktır. İnanıyorum ki böyle başarılı çocuklarımız, ülkemizi uluslararası arenalarda en güzel şekilde temsil edecek ve yarınlarımıza taşıyacaktır.

Bir defa daha Mustafa Doğan evladımızı, ailesini ve onda emeği olan öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum”

Berat Mustafa Doğan ise çok mutlu olduğunu, Başkan Mahçiçek’e jestinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Başkan Mahçiçek, hediyesini takdim ettikten sonra öğrenci ve ailesiyle sohbet etti. Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut da öğrenci ve ailesini, öğretmenlerini bir kez daha kutladı.

Anahtar Kelimeler:
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi MahçiçekLgs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı
Başkan Güngör’den Diyanete kurban bağışı
Başkan Güngör’den Diyanete kurban bağışı
Sefer Aycan Kahramanmaraş’ın Deprem Gerçeğini Dile Getirdi
Sefer Aycan Kahramanmaraş’ın Deprem Gerçeğini Dile Getirdi
Domates Güvesinde Feromon Tuzaklar Kuruldu
Domates Güvesinde Feromon Tuzaklar Kuruldu
Elma İç Kurdu İçin 4. İlaçlama Zamanı Başladı
Elma İç Kurdu İçin 4. İlaçlama Zamanı Başladı

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber