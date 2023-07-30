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Başkan Mahçiçek, Mali Müşavirlere Expo 2023’ü Gezdirdi

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu ve üyelerini EXPO 2023 Sergi Alanı’nında misafir edenOnikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, projeler ve hedeflerini anlattı.

Başkan Mahçiçek, Mali Müşavirlere Expo 2023’ü Gezdirdi

Başkan Mahçiçek, Mali Müşavirlere Expo 2023’ü Gezdirdi

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu ve üyelerini EXPO 2023 Sergi Alanı’nında misafir edenOnikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, projeler ve hedeflerini anlattı.

30 Temmuz 2023 Pazar 19:24

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenleyeceği EXPO 2023’le Kahramanmaraş’ı küresel anlamda marka şehir haline getirmeyi hedefleyen Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kent halkının projeye topyekün sahip çıkması amacıyla STK’ları alanda ağırlamaya devam ediyor.

Son olarak Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın, yönetim kurulu ve üyeleriyle EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Mahçiçek, tüm projeleri tek tek gezdirerek yerinde bilgi verdi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Mahçiçek, deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş’ın tüm değerleriyle ayağa kalkmasında ve uluslararası boyutta tanınırlığının artmasında EXPO 2023’ün büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

“Cumhurbaşkanımızın katılımıyla EXPO 2023’ü açacağız”

Misafirlerine Kahramanmaraş’ın her türlü zenginliğe sahip olduğunu fakat tanıtım ve turizm eksikliğini bir türlü üstünden atamadığını anlatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Güçlü bir lobi çalışması ve gizlilik içerisinde yaptığımız girişimlerle dünya fuarı olarak bilinen EXPO’yu karşı oy olmaksızın 62 ülkenin onayıyla Kahramanmaraş’ımıza kazandırdık. Böyle bir projeyi alabilmek tabi ki hiç de kolay olmadı. Projemizin içerisinde Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi var. 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir kristal lagün var, üzerinde küçük kayıklarla gezebilme imkanımız olacak. MADO çok güzel bir restoran ve cafe yapıyor. Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin satıldığı ve tanıtıldığı Arasta adında bir çarşımız var. Ticaret ve Sanayi Odamız bir kongre merkezi yapacak. Çok güzel bir camimiz var ama camiye yakın bir noktaya Mevlevihane de yapacağız çünkü buranın manevi anlamda da bir merkez olmasını istiyoruz. Daha sayamadığım birçok projeyle belediyemiz bu alandan ciddi bir gelir elde edecek. Giderimiz ise gelirimizin yarı yarıya altında kalacak. Yani kurduğumuz sistem kendi kendini sürdürecek, kimseye ihtiyaç duymayacak. Bizim öngörümüze göre şehrimize 40’a yakın ülkeden katılım olacak ve ülkelerin devlet başkanları katılacak. EXPO sonrasında ise içerisine eklediğimiz projelerle alanımıza her yıl için en az 1 milyon kişinin gelmesini hedefliyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri bizim için çok önemli. Yaşadığımız zorlu süreçte Kahramanmaraş halkının rehabilite olmasını sağlayacak bu kabil önemli bir projeye ihtiyacımız vardı. Çalışmalarımızın yüzde 95’ini tamamladık, inşallah hedeflediğimiz sürede projemizi bitirerek Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışını gerçekleştirecek, tüm dünyayı şehrimizde misafir edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın da yaptığı selamlama konuşmasında Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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Başkan MahçiçekMali Müşavirlere Expo 2023’ü Gezdirdi
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