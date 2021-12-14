Başkan Mahçiçek, Muhtarlarla 2021 Yılını Değerlendirdi

“Her yıl olduğu gibi hem siz mesai arkadaşlarımız muhtarlarımızla bir araya geliyoruz hem de eksiklerimiz varsa tespit ederek yerine getirmek için gayret ediyoruz. Demokraside esas olan bu. Karşılıklı olarak anlayış birliği içerisinde ihtiyaçları karşılayabilmek.

İlçemiz gelişiyor güzelleşiyor, bizim en büyük eksiğimiz tanıtımdı. Onu da EXPO 2023 projemizle tamamlayacağız.

Onikişubat Belediyesi bugüne kadar güzel hizmetler yaptı. Bundan sonra da muhtar arkadaşlarımızla, Onikişubat’ı daha güzel bir yer yapmak için çalışacağız.

2014 ve 2021 yılları arasında İlbank’tan aldığımız 807 Milyon bütçe ile 686 Milyon kaynak üreterek, toplamda 1 Milyar 493 Milyonluk yatırım gerçekleştirmişiz. Onikişubat’ı yaşanabilir bir kent haline getirmişiz. Gerek sosyal, spor ve kültür tesisleriyle gerek de park ve bahçelerimizle.”

Yarın da devam edecek programlarda içeriği özel hazırlanan Kahramanmaraş’a ait edebiyat ve doğasının anlatıldığı yeni yıl takvimi, EXPO logolu kupa bardak, ajanda, şal ve kravattan oluşan hediye paketleri Başkan Mahçiçek tarafından muhtarlara takdim edildi.