Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke...
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin...

Başkan Mahçiçek, Muhtarlarla 2021 Yılını Değerlendirdi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, her yıl sonunda olduğu gibi bu yıl da mesai arkadaşlarım diye ifade ettiği muhtarlarla bir araya geldi. İki gün boyunca 137 mahalle muhtarıyla belirlenmiş saatlerde bir araya gelecek olan Başkan Mahçiçek, “2021 yılında yaptıklarımızı beraber istişare edelim, önümüzdeki sene yapılacaklar varsa tespit edelim, eksikleri giderelim diye bir araya geldik” şeklinde konuştu ve şöyle devam etti.

Başkan Mahçiçek, Muhtarlarla 2021 Yılını Değerlendirdi

Başkan Mahçiçek, Muhtarlarla 2021 Yılını Değerlendirdi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, her yıl sonunda olduğu gibi bu yıl da mesai arkadaşlarım diye ifade ettiği muhtarlarla bir araya geldi. İki gün boyunca 137 mahalle muhtarıyla belirlenmiş saatlerde bir araya gelecek olan Başkan Mahçiçek, “2021 yılında yaptıklarımızı beraber istişare edelim, önümüzdeki sene yapılacaklar varsa tespit edelim, eksikleri giderelim diye bir araya geldik” şeklinde konuştu ve şöyle devam etti.

14 Aralık 2021 Salı 18:54
banner459

“Her yıl olduğu gibi hem siz mesai arkadaşlarımız muhtarlarımızla bir araya geliyoruz hem de eksiklerimiz varsa tespit ederek yerine getirmek için gayret ediyoruz. Demokraside esas olan bu. Karşılıklı olarak anlayış birliği içerisinde ihtiyaçları karşılayabilmek.

İlçemiz gelişiyor güzelleşiyor, bizim en büyük eksiğimiz tanıtımdı. Onu da EXPO 2023 projemizle tamamlayacağız.

Onikişubat Belediyesi bugüne kadar güzel hizmetler yaptı. Bundan sonra da muhtar arkadaşlarımızla, Onikişubat’ı daha güzel bir yer yapmak için çalışacağız.

2014 ve 2021 yılları arasında İlbank’tan aldığımız 807 Milyon bütçe ile 686 Milyon kaynak üreterek, toplamda 1 Milyar 493 Milyonluk yatırım gerçekleştirmişiz. Onikişubat’ı yaşanabilir bir kent haline getirmişiz. Gerek sosyal, spor ve kültür tesisleriyle gerek de park ve bahçelerimizle.”

Yarın da devam edecek programlarda içeriği özel hazırlanan Kahramanmaraş’a ait edebiyat ve doğasının anlatıldığı yeni yıl takvimi, EXPO logolu kupa bardak, ajanda, şal ve kravattan oluşan hediye paketleri Başkan Mahçiçek tarafından muhtarlara takdim edildi.

Son Güncelleme: 14.12.2021 19:01
Anahtar Kelimeler:
Muhtarlarla 2021 Yılını DeğerlendirdiBaşkan Mahçiçek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göksun Belediyesi Eğitim Desteğine Devam Ediyor
Göksun Belediyesi Eğitim Desteğine Devam Ediyor
Başkan Okumuş, ''İmkan bizden, oynamak sizden''
Başkan Okumuş, ''İmkan bizden, oynamak sizden''
Alpedo ve Maraş dondurması ünlü belgesel kanalında!
Alpedo ve Maraş dondurması ünlü belgesel kanalında!
Kahramanmaraş’ta yasak kararı alındı!
Kahramanmaraş’ta yasak kararı alındı!
"Genç Nida Kur'an-I Kerim’i Güzel Okuma” Ve “Hafızlık” Yarışmaları Yapıldı
"Genç Nida Kur'an-I Kerim’i Güzel Okuma” Ve “Hafızlık” Yarışmaları Yapıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber