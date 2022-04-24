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Başkan Mahçiçek; “Onikişubat’ta barış, sevgi ve kardeşlik ortamının sürekliliği için durmaksızın çalışıyoruz”

Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi’nin Ramazan aylarında gelenekselleştirdiği mahalle iftarları, Barbaros Mahallesi ile devam etti. İftarda mahalle halkıyla adeta hemhal olan Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak yıllardır bu sofraları kuruyor, Onikişubat’ta barış, sevgi ve kardeşlik ortamının sürekliliği için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

Başkan Mahçiçek; “Onikişubat’ta barış, sevgi ve kardeşlik ortamının sürekliliği için durmaksızın çalışıyoruz”

Başkan Mahçiçek; “Onikişubat’ta barış, sevgi ve kardeşlik ortamının sürekliliği için durmaksızın çalışıyoruz”

Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi’nin Ramazan aylarında gelenekselleştirdiği mahalle iftarları, Barbaros Mahallesi ile devam etti. İftarda mahalle halkıyla adeta hemhal olan Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak yıllardır bu sofraları kuruyor, Onikişubat’ta barış, sevgi ve kardeşlik ortamının sürekliliği için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

24 Nisan 2022 Pazar 11:09
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Sosyal belediyeciliğin öncüsü Onikişubat Belediyesi, Hanefi Mahçiçek başkanlığında farkını göstermeye devam ediyor.

Ramazan aylarında gelenekselleştirdiği mahalle iftarlarını, pandemi sebebiyle 2 yıllık aranın ardından yeniden başlatan Onikişubat Belediyesi, ‘Birlikte Paylaşalım’ düsturuyla gönül sofrasını bu kez Barbaros Mahallesi’nde kurdu. İftar öncesi mahalle halkıyla tek tek selamlaşan ve ramazanlarını tebrik eden Başkan Mahçiçek, çocuklarla da bol bol fotoğraf çekildi. Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geniş katılımın olduğu iftar programında, ezanın okunmasının ardından dualar edilerek oruçlar açıldı.

“İNŞALLAH SIK SIK BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Başkan Mahçiçek, iftar programında yaptığı açıklamada geleneksel hale getirdikleri mahalle iftarlarına salgın sebebiyle 2 yıl ara verdiklerini hatırlatarak, birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Onikişubat Belediyesi olarak yıllardır bu sofraları kuruyor, Onikişubat’ta barış, sevgi ve kardeşlik ortamının sürekliliği için durmaksızın çalışıyoruz. 2 seneden beri pandemiden dolayı bir araya gelemiyorduk. Allah’a şükürler olsun ki pandemi belasını önemli ölçüde atlattık. Bundan böyle İnşallah sık sık bir araya geleceğiz. Bugün de sizlerle beraber mahalle iftarlarımızın ikincisini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde de mübarek günlerde bir araya gelir, soframızı, ekmeğimizi paylaşırız. Şimdiden mübarek Kadir Gecenizi ve daha sonrada İnşallah beraberce ulaşacağımız Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz.”

“BU GÜZEL MANEVİ HAVAYI BİRLİKTE SOLUYORUZ”

İftara katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de vatandaşlarla birlikte iftar sofrasında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Ramazan-ı Şerif’iniz mübarek, akşamız hayırlı olsun. Başkanımızın da dediği gibi pandemi sebebiyle böyle geniş bir şekilde bir araya gelemiyorduk. Allah’a hamdolsun atlatıyoruz. Böyle güzel bir toplulukla beraber olmaktan son derece mutluyuz. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ekmeğini, sofranı paylaşmak Ramazan ayının ruhuna çok uygun bir iş. Bu kıymetli zamanınızı bizimle geçirdiniz. Bu güzel manevi havayı birlikte soluyoruz, Allah hepinizden razı olsun. Allah yokluğunuzu vermesin. Cumhurbaşkanımızın şiarıdır, milletin sofrasında iftarını yapar. Bir gece ansızın çıkar, vatandaşımızın sofrasında iftarını açar. Bize de öyle yapmak düşer. Bizi ayakta tutan, 20 yıldır bu davaya güç veren sizlersiniz. Bunun kıymetini bildiğimiz için buradayız. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek ve Özdemir, iftar sonrasında da Şehit Cengiz Engizek Bilgi ve Kültür Evi’nde mahalle halkıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

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Başkan Mahçiçek; “Onikişubat’ta BarışSevgi Ve Kardeşlik Ortamının Sürekliliği Için Durmaksızın çalışıyoruz”
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