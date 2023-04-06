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Başkan Mahçiçek, Önsen Mahallesi’ndeki İftar Programıyla Gönüllere Dokundu

‘Ramazan’da Birlikte Paylaşıyoruz’ sloganıyla yemek dağıtımının yapılmadığı mahallelerde iftar sofraları kurarak, paylaşma ve dayanışma ile yaraların sarılmasını hedefleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Önsen Mahallesi’nde kurduğu iftar sofrasıyla adeta gönüllere dokundu.

Başkan Mahçiçek, Önsen Mahallesi’ndeki İftar Programıyla Gönüllere Dokundu

Başkan Mahçiçek, Önsen Mahallesi’ndeki İftar Programıyla Gönüllere Dokundu

‘Ramazan’da Birlikte Paylaşıyoruz’ sloganıyla yemek dağıtımının yapılmadığı mahallelerde iftar sofraları kurarak, paylaşma ve dayanışma ile yaraların sarılmasını hedefleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Önsen Mahallesi’nde kurduğu iftar sofrasıyla adeta gönüllere dokundu.

06 Nisan 2023 Perşembe 12:34

Onikişubat Belediyesi’nin Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde geleneksel hale getirdiği iftar programları, bu Ramazan ayında da büyük bir hassasiyetle düzenlenmeye devam ediyor.

merkezli depremler dolayısıyla buruk bir şekilde geçen iftar programlarının 14’üncüsü, Onikişubat ilçesinin kırsal mahallelerinden biri olan Önsen’de düzenlendi.

Başkan Mahçiçek, Önsen’deŞehit Ökkeş Korkmaz İlkokulu’nun bahçesine kurulan iftar sofrasında, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi hasletlerle ‘Asrın Felaketi’ depremlerin yaralarını sarmayı hedefledi.

İftar programına AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile gelen Başkan Hanefi Mahçiçek, tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

İftar programı, Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci’nin söyleşisiyle başladı.

“Bu ülke artık güçlü ve büyük, kimseyi açıkta bırakmayacak”

Başkan Mahçiçek, Senai Demirci’nin konuşmasının ardından vatandaşlara yönelik selamlama konuşması yaptı. Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, yaralılara acil şifalar dileyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bu akşam, bizlerin davetine icabet ederek sofralarımıza şeref, bereket ve onur verdiniz. Bildiğiniz gibi Allah esirgesin kötü bir afet yaşadık. Çok sayıda insanımızı kaybettik, çok sayıda insanımızın evleri barkları yıkıldı maalesef. Şunu biliyoruz ki, vefat edenleri geri getirme imkânımız yok ama onun haricinde kalanlarını yaparız Allah’ın yardımıyla. Bu ülke artık güçlü ve büyük. O yıkılan evlerin tamamını Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden çok daha güzel şekilde yapacak, insanlarımızı çok daha güvenli evlerde oturtacağız İnşallah” dedi.

“Ramazan ayında merhamet ve paylaşımın en güzel örnekleri tecessüm ediyor”

Ramazan ayının merhamet ve paylaşım ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Mahçiçek, “Ramazan ayı güzel bir ay. Biliyorsunuz biz bir merhamet ve paylaşım toplumuyuz. Ramazan ayında da merhamet ve paylaşımın en güzel örnekleri tecessüm etmektedir. Dolayısıyla hepinizin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyorum. İnşallah 15 gün sonra bayrama da ulaşacağız. Şimdiden bayramınızı da tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk hepimize, çocuklarımız ve ailelerimizle sağlık ve güzellikler içerisinde tekrar bir araya gelmemizi nasip etsin. Afiyet olsun, bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek’in konuşmasının ardından okunan ezanla birlikte binlerce vatandaş aynı sofrada orucunu açarken, iftar programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

İftarın ardından çocuklar ise Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, çeşitli oyuncaklar, pamuk şeker, patlamış mısır dağıtımının yanı sıra yüz boyama etkinliğiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Programın sonunda sahur için kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

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Başkan MahçiçekÖnsen Mahallesi’ndeki İftar Programıyla Gönüllere Dokundu
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