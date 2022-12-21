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Başkan Mahçiçek; Ortak Amacımız, Daha Yaşanabilir Bir Onikişubat

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2022 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın ikinci gününde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada, Onikişubat’ın her noktasına hizmet götürmek için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Mahçiçek, ortak amaçlarının daha yaşanabilir bir Onikişubat olduğunu söyledi.

Başkan Mahçiçek; Ortak Amacımız, Daha Yaşanabilir Bir Onikişubat

Başkan Mahçiçek; Ortak Amacımız, Daha Yaşanabilir Bir Onikişubat

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2022 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın ikinci gününde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada, Onikişubat’ın her noktasına hizmet götürmek için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Mahçiçek, ortak amaçlarının daha yaşanabilir bir Onikişubat olduğunu söyledi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 12:40

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘2022 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ adı altında Onikişubat’a bağlı muhtarlarla bir araya gelenOnikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi verdi.

2022 yılı boyunca yapılan çalışmalara ilişkin muhtarlara sunum yapan Başkan Mahçiçek, 2023 yılı Yatırım Programı’nın hazırlanması açısından muhtarlarla bir araya gelmenin önemli olduğunu vurguladı.

Muhtarlardan gelen talep ve önerileri de dinleyen Başkan Mahçiçek, Onikişubat’ın Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu ve belediye hizmetlerinin sunulmasında önceliklerinin mahallerin ihtiyaçları ve hemşerilerin istekleri olduğunu ifade etti.

“Onikişubat’ı8 yılda Türkiye’nin en güzel ilçelerinden birisi haline dönüştürdük”

Onikişubat’ın gün geçtikçe daha da geliştiğini ve büyüdüğünü anlatan Başkan Mahçiçek, ilçede yaşam standartlarının yükseltilmesiyle vatandaşların desteğinin ve güveninin de her geçen gün arttığını söyledi. Başkan Mahçiçek,“ Vatandaşımızın memnuniyeti için ne kadar çalışsak, ne kadar gayret etsek deonların desteğini ve bize verdikleri güveni sağlamış olamayız. Onun için çok daha büyük bir gayretle çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 8 yılda da hep birlikte Onikişubat’ı, sadece Kahramanmaraş’ın değil Türkiye’nin en güzel ilçelerinden birisi haline dönüştürdük. Bu konuda en büyük destekçilerimiz de şüphesiz muhtarlarımız. Bizim her mahallede sorunu doğru tespit etmemiz ve ona göre işlem yapmamız mümkün olmuyor. Muhtarlarımız ne kadar problemleri doğru tespit edip, mahalleyi tanırsa ve bize dönüş yaparsa o derecede anlamlı çalışmalar yapmış oluruz. Bizim ortak amacımız daha yaşanabilir bir Onikişubat’ı inşa etmek” dedi.

“Belediyecilik hizmetlerimizin sorunsuz ulaştırılması için özveriyle çalışıyoruz”

2023 yılında da aynı özveriyle çalışacaklarını ve sorunlu mahalle bırakmayacaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, “Başarılı bir yılı geride bıraktığımızı içtenlikle söylemek istiyorum. 2023 yılı Yatırım Programı dâhilinde muhtarlarımızın bizlere verdiği notları değerlendiriyor ve üzerinde çalışıyoruz. Altyapı, park bahçeler ve temizlik gibi temel hizmetlerin hizmetlerinin yanı sıra diğer belediyecilik hizmetlerinin de mahallelerimize sorunsuz ulaştırılması için özveriyle çalışıyoruz. Bu yıl içinde Onikişubat Belediyesi olarak çok anlamlı bir fuara da ev sahipliği yapacağız. Tüm kamuoyunun bildiği ve merakla dediğimiz üzere Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü olan 23 Nisan’da Uluslararası EXPO 2023’ün açılışını yapacak, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerimizi şehrimizdeki misafir edeceğiz. Bu konuda da muhtarlarımızın vatandaşlarımız üzerinde algı oluşturmasını ve projemizi halkımıza anlatmasını istiyoruz ” dedi.

Başkan Mahçiçek, toplantıya katılan muhtarlara günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Mahçiçek’e, Belediye Başkan Yardımcıları Burhaneddin Türkkahraman ve Dr. Ali Ünsal ile ilgili müdürler eşlik etti.

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Başkan Mahçiçek; Ortak AmacımızDaha Yaşanabilir Bir Onikişubat
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