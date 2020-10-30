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Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Andı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Sütçü İmam’ın Milli Mücadelede 31 Ekim 1919 tarihinde, ilk kurşunun atıldığı günün sene-i devriyesinde mesaj yayımladı.

Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Andı

Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ı Andı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Sütçü İmam’ın Milli Mücadelede 31 Ekim 1919 tarihinde, ilk kurşunun atıldığı günün sene-i devriyesinde mesaj yayımladı.

30 Ekim 2020 Cuma 17:09
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Başkan Mahçiçek, “Sütçü İmam’ı ve daha nice destansı öyküler yazmış kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu topraklar kahramanların, destansı hayatların yurdudur” dedi ve şöyle devam etti.

“Fransız ve Ermeni işgalindeki şehrimizde, devlet kurmak için hazırlıklar yapan düşman askerleri, günden güne zulümlerini artırmış, kadınlarımızın örtüsüne kadar el uzatmışlardı. Bunu hiçbir Türk sineye çekemezdi ve sütçülük yaparak hayatını kazanan, kendi halinde yaşayan İmam Efendi’de bu durumu kabullenemedi. İlk kurşunla kadınların örtüsüne uzanan eli sonsuza dek durdurdu. Burada atılan ilk kurşun şehrimizde milli mücadelenin fitilini ateşleyerek düşman askerinin şehri terk etmelerine ve şehrimizin İstiklâl Madalyası almasına kadar uzandı. O gün orada şehit olan Çakmakçı Sait’i ve nice kahraman şehitlerimizi de anmak lazım.

O günden bugüne kahraman Türk askeri de aynı şuur ve bilinçle vatanımızı, milletimizi korumaktadır. Bugün Pençe Kaplan operasyonunda ve ülkemizin dört bir tarafında onurla, gururla ve fedakârca görev yapan tüm askerlerimize milletimizin yanında olduğunu ve dualarımızın onlarla olduğunu belirtmek istiyorum.

Vatanı uğruna şehit olmuş tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, Sütçü İmam’ı rahmetle ve şükranla anıyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi MahçiçekSütçü Imam
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