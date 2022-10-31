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Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ın 103 Yıl Önce Sıktığı İlk Kurşun, Milli Mücadele İçin Bir Milattı

Sütçü İmam tarafından 103 yıl önce Maraş’ı işgal eden düşman askerlerine sıkılan ilk kurşunun yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Sütçü İmam’ın attığı ilk Milli Mücadele kurşunu ile başlayan direniş, memleketimize Kahramanlık unvanını kazandırmıştır. Bu kurşun, Milli Mücadelemiz için de bir milattır” dedi.

Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ın 103 Yıl Önce Sıktığı İlk Kurşun, Milli Mücadele İçin Bir Milattı

Başkan Mahçiçek, Sütçü İmam’ın 103 Yıl Önce Sıktığı İlk Kurşun, Milli Mücadele İçin Bir Milattı

Sütçü İmam tarafından 103 yıl önce Maraş’ı işgal eden düşman askerlerine sıkılan ilk kurşunun yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Sütçü İmam’ın attığı ilk Milli Mücadele kurşunu ile başlayan direniş, memleketimize Kahramanlık unvanını kazandırmıştır. Bu kurşun, Milli Mücadelemiz için de bir milattır” dedi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:39

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Sütçü İmam’ın Maraş’ı işgal etmek isteyen düşman askerlerine 31 Ekim 1919’da ilk kurşunu sıkmasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Sütçü İmam’ın sıktığı ilk kurşunun Milli Mücadele için çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı; “31 Ekim 1919’da tarihi Uzunoluk Hamamı’ndan çıkan Türk kadınlarına, Fransız devriyeleri ve Ermeniler, “Burası artık Türklerin değil, Fransız memleketinde bizim dediğimiz olacak. Açın yüzlerinizi” diyerek saldırdı. Hamamın yakınındaki kahvede bulunan Maraşlılar olay yerine gelerek Ermeni güçleri uyardı. Fakat askerler sarkıntılığa devam etti. Bunun üzerine Çakmakçı Said ve Gaffar Kabuloğlu Osman, kadınları işgalcilerin elinden almak isterken dipçik ve kurşunla ağır yaralandı. Bu sırada yan tarafta küçük bir dükkanda süt satan Sütçü İmam, tabancasını alarak olay yerine geldi ve Ermeni askerin üzerine doğrultarak ateşledi. Kurşun isabet eden asker yere düştü, diğerleri ise kaçtı. Sütçü İmam’ın attığı ilk Milli Mücadele kurşunu ile başlayan direniş, memleketimize Kahramanlık unvanını kazandırmıştır. İşte o gün o atılan kurşun Kahramanmaraş’ımızın kurtuluş günündeki ilk kurşunu ve hiç kimsenin unutmaması gereken, saygı ile hatırlanması gereken bir olaydır. Bu önemli gün işgalcilere karşı mazlum milletlerin nasıl duracağına dair bir ders niteliği taşımaktadır. İşte istiklal meş’alesinin yandığı o günden sonraki 12 Şubat 1920’de Kahramanmaraş, tüm Türkiye’de milli mücadelenin ilk sahibi oldu. Bu topraklarda attığımız her adımda şehit kanı var ve şehrimizin tam merkezinde İstiklal Madalyamız var. Bu şanlı tarihe sahip olmanın gururu ve bilinci ile hareket ederek, Milli Mücadele kahramanımız, Maraş’a Kahraman unvanını kazandırmaya vesile olan Sütçü İmamı saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.”

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Başkan MahçiçekSütçü İmam’ın 103 Yıl Önce Sıktığı İlk KurşunMilli Mücadele İçin Bir Milattı
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