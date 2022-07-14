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Başkan Mahçiçek; Türkiye aşkıyla, darbecilere ve hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “15 Temmuz 2016 gecesi, Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu duruşuyla tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Biz; ‘Türkiye Aşkına’ diyerek dün olduğu gibi bugün de darbecilere ve hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz. Destansı vatan savunmasının yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek; Türkiye aşkıyla, darbecilere ve hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz

Başkan Mahçiçek; Türkiye aşkıyla, darbecilere ve hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “15 Temmuz 2016 gecesi, Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu duruşuyla tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Biz; ‘Türkiye Aşkına’ diyerek dün olduğu gibi bugün de darbecilere ve hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz. Destansı vatan savunmasının yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.

14 Temmuz 2022 Perşembe 11:59
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 15 Temmuz’un şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazındığına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, hain darbenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde vatandaşlar ve güvenlik güçlerinin onurlu duruşuyla dünyada eşi benzeri görülmemiş cesaret örneği ile püskürtüldüğünü ifade etti.

“15 Temmuz, toplumsal hafızamızın diri tutulması için anlamlı bir gündür”

15 Temmuz’un Türk milletinin verdiği ikinci kurtuluş mücadelesi olduğunun ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanı olduğunu da dile getiren Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi ve şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması için sembol niteliğinde, oldukça anlamlı bir gündür. Tarih boyunca vatan, demokrasi ve bağımsızlığı için eşi benzeri görülmemiş destanları yazan milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu destanlara yenisini eklemiştir. O karanlık gecede aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vatanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak için kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla birlikte meydanlara inmiş ve her yaştan vatan evladı, tıpkı ecdadımız gibi gerek tanklara gerekse kendilerine çevrilen namlulara karşı ölüm pahasına destansı bir direniş göstermiştir. İşte o direniş ve eşi benzeri görülmemiş cesaret ile hain darbe girişimi püskürtülmüştür.

Darbecilere ve hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz

Milli iradeyi hiçe sayan teröristler, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, ‘Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır’ yeminini hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı da almışlardır. ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir’ düsturuyla hareket eden aziz milletimizin ve bu kutlu ülkenin bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bu vesileyle biz, ‘Türkiye aşkına’ diyerek dün olduğu gibi bugün de darbecilere ve hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, milleti, vatanı ve bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hatıralarını gelecek nesillere aktarma noktasında hem Onikişubat Belediyesi olarak hem de şahsi olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağımıza söz veriyorum. Gazilerimize ise şükranlarımı sunuyor, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettardır. Rabbim ülkemizin ve milletimizin her daim yardımcısı olsun.”

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Başkan Mahçiçek; Türkiye AşkıylaDarbecilere Ve Hainlere Geçit VermedikVermeyeceğiz
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