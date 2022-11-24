Başkan Mahçiçek, vefatının 100’üncü yıldönümünde Sütçü İmam’ı andı

Kahramanmaraş’ta milli mücadelenin fitilini ateşleyen ilk kurşunu canı pahasına kadınların örtüsüne el uzatan düşman askerlerine sıkarak tarihe geçen Sütçü İmam’ın vefatının 100’üncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş için önemli bir şahsiyet olduğuna vurgu yapan Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı, “Tarihi şahsiyetinin yanı sıra halkın içinden gelen Sütçü İmam, cesaretiyle Milli Mücadelemizin başlamasına ve Maraş’ın kurtuluşuna vesile olmuş kahramanlarımızdan biridir. Sözlerimin başında 25 Kasım 1922’de hayatını kaybeden Sütçü İmam’ı ve daha nice destansı öyküler yazmış kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Türk milleti olarak tarihimiz, kahramanlarımız ve vatanını canı uğruna savunmuş şehitlerimizle doludur. Asil bir millet olarak asla hiçbir ülkenin boyunduruğu altına girmeyi kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Ecdadımızın ve kahramanlarımızın bize öğrettiği budur. Bu anlamda Sütçü İmam’ı tarihimize kazıyan olay, Maraş Milli Mücadelesi’nin de fitilini ateşlemiştir. Fransız ve Ermeni işgalindeki şehirde, devlet kurmak için hazırlıklar yapan düşman askerleri, günden güne zulümlerini artırmış, kadınlarımızın örtüsüne kadar el uzatmışlardı. Bunu hiçbir Türk sineye çekemezdi ve sütçülük yaparak hayatını kazanan, kendi halinde yaşayan İmam Efendi’de onuruna yediremedi. İlk kurşunu sıkarak kadınların örtüsüne uzanan eli sonsuza dek durdurdu. Burada atılan ilk kurşun bir milat oldu ve bu mücadelede düşman askerinin şehri terk etmelerine ve şehrimizin İstiklâl Madalyası almasına kadar uzandı. Ellerinde cesaretleri ve vatanlarına sevdalarından başka bir şeyleri olmayan Sütçü İmam’ı vefatının 100’üncü yıl dönümünde rahmet ve minnetle anarken, Çakmakçı Sait, Arslan Toğuzata ve Abdal Halil Ağa gibi nice yiğitlerimizi de bu vesileyle yad ediyor, tüm şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum.”