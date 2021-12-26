Başkan Mahçiçek vefatının yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy’u andı

“Ebediyete kadar dalgalanacak bayrağımız için çok şehitler verdik, çok bedeller ödedik bu ülkede. Mücadelemiz hala devam etmektedir. Savaş cephelerinde olmasak da cepheler farklılaşmıştır. Milli duygularımızı kaybetmeden birlik ve beraberlik içerisinde her zorluğun üstesinden gelen atalarımız gibi biz de bugünleri atlatacağımıza inancım tamdır.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

100 yıl önce bize bu dizeleri bahşeden Mehmet Akif bugünkü neslimize de bir şey anlatmaktadır. Gençlerimizin İstiklal Marşımızı ve yaşananları çok iyi idrak etmeleri gerekiyor. Tarihini bilmeyen toplum geleceğini de şekillendiremez. Bu sebeple biz Belediye yayınlarımızdan çıkardığımız Mehmet Akif Ersoy’un kitabını gençlerimizle buluşturuyoruz.

Bu duygularla vatanı uğruna mücadele vermiş tüm şehitlerimizi ve İstiklal Mücadelemizi en güzel şekilde özetleyen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u en kalbi duygularımla anıyor ve şükranlarımı sunuyorum.”