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Başkan Mahçiçek; Yapanları Öne Çıkarın Demiyorum Ama Yapılanları Öne Çıkarın

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Gazetecilerin gününü kutlayan Başkan Mahçiçek, “Sadece ismi olan ama kurumsal hiçbir yapısı olmayan yeni bir belediyeydi Onikişubat. Kurumsal yapıyı oluşturarak başladık ve çok güzel hizmetler yaptık. Başta EXPO 2023’e ev sahipliğimiz olmak üzere, en ücra mahallelerimizde bile çamura basılan alan bırakmadık. Yapanları öne çıkarın demiyorum Allah için, ama yapılanları ve memleketi öne çıkarın” dedi.

Başkan Mahçiçek; Yapanları Öne Çıkarın Demiyorum Ama Yapılanları Öne Çıkarın

Başkan Mahçiçek; Yapanları Öne Çıkarın Demiyorum Ama Yapılanları Öne Çıkarın

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Gazetecilerin gününü kutlayan Başkan Mahçiçek, “Sadece ismi olan ama kurumsal hiçbir yapısı olmayan yeni bir belediyeydi Onikişubat. Kurumsal yapıyı oluşturarak başladık ve çok güzel hizmetler yaptık. Başta EXPO 2023’e ev sahipliğimiz olmak üzere, en ücra mahallelerimizde bile çamura basılan alan bırakmadık. Yapanları öne çıkarın demiyorum Allah için, ama yapılanları ve memleketi öne çıkarın” dedi.

11 Ocak 2024 Perşembe 15:18

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2023 yılının ve genel çalışmaların değerlendirmesini yaparak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilen programa basın mensupları yoğun ilgi gösterirken, Başkan Mahçiçek misafirlerini tek tek karşıladı.

2014-2024 yılları arasındaki yatırım ve projeleri anlatan Başkan Mahçiçek, ev sahipliğini yaptıkları EXPO 2023 etkinliklerine ilişkin bilgiler verdi.

Sıcak ve samimi bir ortamda sohbet havasında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Mahçiçek, ‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle 10 yılı aşkın sürede hayata geçirilen yatırımlarla Onikişubat’ı yeniden inşa ettiklerini söyledi.

“Yapanları öne çıkarın demiyorum ama yapılanları öne çıkarın”

Konuşmasına basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederek başlayan Başkan Mahçiçek, programın düzenlendiği EXPO 2023’e dikkat çekerek, “Sizlerle bir araya gelmek güzel. Sözlerimin başında hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü can-ı gönülden tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah sizlere sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Bakın EXPO 2023 muazzam bir çevre projesi. Burası bir bataklıktı, pislikti yani. Şimdi Kahramanmaraş’taki insanlarımızın gelip hoş vakit geçireceği muazzam bir alan oldu. Sürekliliği olan bir proje ve böyle dar günlerde bu kadar ziyaretçi çektiyse önümüzdeki yıllarda çok sayıda insanın şehrimizi ziyaret etmesine vesile olacak. Burada her kesime bir proje var. Cenab-ı Hakk hepimize bir kader çizgisi çizmiş, o yüzden telaşa gerek yok. Bu kader çizgisini de hiç kimse değiştiremez. Allah rızası için bir ucundan tutalım ve hem ülkemize hem de şehrimize hizmet edelim. Yapanları öne çıkarın demiyorum Allah için, ama yapılanları öne çıkarın, memleketi öne çıkarın. Bu memleket bizim arkadaşlar. Her zaman yapılmayanı değil de yapılanları da değerlendirelim” dedi.

“Onikişubat Belediyesi olarak 2,5 milyar TL’lik yatırım yaptık”

Onikişubat Belediyesi olarak 2,5 milyar TL’lik yatırım yaptıklarına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, “En büyük şahidi sizlersiniz, 1979 yılından itibaren çeşitli görevlerle bu memleketin güzel insanlarına hizmet etmeye gayret ettik. Hem özel sektör hem de kamu yatırımlarıyla ilgili önemli katkılar sağladık. Devlet Planlama’da çalışırken her hafta sonu geldim, bu şehrin sanayisini ayağa kaldırarak bir insanımız daha iş sahibi olsun diye uğraştık. 1999’da Kahramanmaraş Belediyesi biliyorsunuz, milletvekilliği, şimdi de Onikişubat Belediye Başkanlığı görevini yapıyoruz. Onikişubat Belediyesi, gerçekten iyi yönetilen bir belediye. Sadece ismi olan ama kurumsal hiçbir yapısı olmayan yeni bir belediyeydi Onikişubat. Kurumsal yapıyı oluşturarak başladık ve çok güzel hizmetler yaptık. Başta EXPO 2023’e ev sahipliğimiz olmak üzere, en ücra mahallelerimizde bile çamura basılan alan bırakmadık. Mükemmel tesisleri hem öğrencilerimizin hem de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 10 yıla yakın süreçte şehrimize sizlerle birlikte hizmet etmenin çabasını gösterdik. Bakın bu Onikişubat Belediyesi, bu süreçte 2,5 milyar TL’lik yatırım yapmış. Bu yatırımların da 950 milyon TL’sini kendisi üretmiş. Onikişubat’ı daha güzel ve yaşanabilir bir kent yapmak için. Ama Allah bir daha göstermesin inşallah, felaket yaşadık ve 12 bin 600’den fazla insanımızı kaybettik. Cenaba-ı Hakk hepsine rahmet eylesin, bir daha yaşatmasın inşallah. 3 ay boyunca belediyemizde 3 bin 200 kişiyi misafir ettik. Toplamda 18 tesisimizde 12 bin insanımızı ağırladık. On binlerce battaniye ve yatak aldık, binlerce çadır dağıttık. Şimdi yaralarımızı sarıyoruz, belli ölçüde toparladık çok şükür. Yakında yeni deprem konutlarının da teslimini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programı Başkan Mahçiçek’in soruları yanıtlamasıyla devam ederken, alan gezisinin ardından toplu hatıra fotoğrafları çekildi.

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Başkan Mahçiçek; Yapanları Öne Çıkarın Demiyorum Ama Yapılanları Öne Çıkarın
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