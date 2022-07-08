Başkan Mahçiçek, Yaz Kurslarının Açılışına Katıldı

Standart belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra üstlendiği sorumlulukla eğitim yatırımlarında dikkat çeken çalışmalara imza atan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, pozitif ayrımcılık ilkesiyle ilçedeki öğrenci ve gençlere birbirinden anlamlı hizmetleri ulaştırıyor. Çocukların kişisel gelişimlerinde yeni ufuklar açan yaz kurslarını bu yıl da devam ettiren Onikişubat Belediyesi, yeni dönemin başlangıcını yaptı. Kurslarla yaz tatilini dolu dolu geçirecek olan öğrenciler, hem eğlenecek hem de öğrenecek. Kurslar, yaz tatili ile sınırlı kalmayıp 12 ay boyunca devam edecek ve tamamen ücretsiz olacak. 7 yaş ve üzeri bin 100 öğrencinin katıldığı, bağlama, gitar, resim ile İngilizce gibi sanatsal ve kişisel gelişim branşlarında eğitim verilecek kursların açılışı, Başkan Hanefi Mahçiçek’in katılımıyla gerçekleştirildi.

“Fiziki çalışmaları yaparız ama eğitim çok öncelikli”

Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi’ndeki ya kurslarının açılış törenine katılan Başkan Hanefi Mahçiçek, sınıfları tek tek gezerek, öğrenci ve velileriyle sohbet etti. Kütüphane’de ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Mahçiçek, kurslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Onikişubat Belediyesi olarak eğitime öncelik verdiklerini belirten Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatillerini değerlendirmeleri ve ilgi alanlarına göre resim, musiki ya da yabancı dil gibi çeşitli branşlarda kurslar düzenleyerek gelişimine ve başarılarına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Maalesef iki yıl boyunca pandemi dolayısıyla bu kabil çalışmaları yapamamıştık ama bu yıldan itibaren tekrar 7 Bilgi ve Kültür Evlerimizin tamamında yaz kurslarımızı başlattık. Bir taraftan musiki, bir taraftan yabancı dil, bir taraftan çocuklarımızın kabiliyetine göre resim kurslarımız var. Yaz tatillerini değerlendirebilecekleri, kendilerinin gelişimine katkıda bulanacak alanlarda onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Bütün amacımız çocuklarımızın eğitimi noktasında geleceklerine katkıda bulunmak. Bu bağlamda da Onikişubat Belediyesi olarak arkadaşlarımızla beraber gayret ediyoruz. Hep şunu söylüyorum, bizim önceliğimiz eğitim. Fiziki çalışmaları yaparız ama eğitim çok öncelikli” dedi.

“Eylül ayı itibariyle üniversite hazırlık kurslarımızı açacağız”

Eylül ayında Üniversite Hazırlık Kursları’nın yeniden başlayacağının müjdesini veren Başkan Mahçiçek, “Eğitim bağlamında, okul inşa etme başta olmak üzere üniversite hazırlık kurslarından tutun ki her alanda çalışmalarımız var. Yaz kurslarımızla birlikte bu çalışmalarımızı sürekli hale getirmek için gayret edeceğiz. Bir taraftan da Eylül ayı itibariyle üniversite hazırlık kurslarımızı açacağız. Amacımız, fırsat eşitliğini sağlamak. Bir kısım çocuklarımızın ailelerinin durumu uygun, dışarıdan destek alabiliyorlar ama bu imkana sahip olamayanlar da var. İşte o desteği alamayan öğrencilerimizin açığını telafi etmemiz lazım. Biz gayret ediyoruz, onlar için çalışıyoruz. Başlayan kurslarımıza katılan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum, ailelerine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış, Başkan Mahçiçek’in öğrencilerle toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.