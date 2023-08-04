Başkan Mahçiçek, YKS’de Dereceye Giren Öğrencilerle Buluştu

Tamamen ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursları ile öğrencilere ve ailelere destek veren Onikişubat Belediyesi, başarılı projelerinin meyvesini topluyor.

Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde Tüm Türkiye’ye model olan eğitim yatırımlarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Onikişubat Belediyesi, hazırlık sürecinde daima yanında olduğu öğrencileri sınavın ardından da yalnız bırakmadı.

Başkan Mahçiçek, her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılarıyla gururlandıran, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak gençlerle bir araya geldi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren 40 öğrenci ve ailelerini kahvaltıda ağırlayan Başkan Mahçiçek,öğrenciler ve ailelerini tek tek selamlayarak tebriklerini iletti.

Gençlerle sohbet eden Başkan Mahçiçek, gelecek hayatlarına yön vermeleri adına tecrübelerini aktardı.

EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda düzenlenen kahvaltı programına Başkan Mahçiçek’in yanı sıra AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara,Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Kahveci, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, meclis üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Onikişubat Belediyesi olarak bizim önceliğimiz eğitim.”

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen’in selamlama konuşmasının ardından Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de öğrenci ve ailelere hitap etti.

Eğitim yatırımlarının önem verdiklerini ve ilçeye 7 adet yurduyla beraber okul kazandırdıklarını anlatan Başkan Mahçiçek, öğrencilere başarının sürekliliği noktasında uyarılarda bulunarak, “Bu gençleri gördükçe emin olun ki bizim çalışma şevkimiz, aşkımız daha fazla artıyor. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin geleceği bu gençler. Biliyoruz ki bu gençlerin ileriye yönelmesindeki en önemli faktör eğitim. Onikişubat Belediyesi olarak bizim önceliğimiz eğitim. Bizim esas misyonumuz bu ülkeye iyi insanlar, iyi gençler ve bu ülkeyi bizden daha iyi yönetecek yeni nesiller yetiştirmek. Sizleri ailelerinizle beraber, gönülden, yürekten kutluyorum. Çok güzel bir başarıya imza attınız emin olun ki. Biz de talebeyken böyle şeyler olduğunda çok sevinirdik. Hayatınız boyu unutulmayacak başarılar yakaladınız ama önemli olan bu sürekli hale getirmek. Bu sınavda derece aldınız ama bu başarıyı sürekli hale getirebilirsek amacımıza ulaşmış oluruz. Belediye olarak fiziki çalışmalarımız var, mesela şu an görüyorsunuz EXPO 2023 Alanımızı yapıyoruz, yollar yapıyoruz, binalar yapıyoruz ama önceliğimiz eğitim. Belediye olarak yurduyla birlikte 7 tane okul yaptık. Okullara gittiğimde hep söylüyorum, düzenli ve sistemli çalışacağız. Başarının anahtarı budur. Değerli velilerimiz, çocuklarımızla gurur duyalım inşallah. Gelecekte bu ülkeyi delikanlılarımız, hanım kızlarımız yönetecek. Bizden de daha iyi yönetecekler inşallah, bundan eminiz” dedi.

“EXPO 2023 Sergi Alanı, depremzedelerimizinrehabilitasyonunu için çok önemli”

Sözlerinin devamında öğrencilere üniversite hayatıyla ilgili tecrübelerini aktaran Başkan Mahçiçek, ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023 hakkında da bilgiler verdi.

Başkan Mahçiçek, şöyle konuştu;“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da destekleriyle Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin 2018 yılında yaptığı genel kurulda 2023 yılının EXPO’sunu düzenleme yetkisi karşı oy olmaksızın Onikişubat Belediyesi’ne verildi. O günden bu yana EXPO 2023 Sergi Alanı’nın sürekliliğini sağlayabilmek adına alanımıza çok sayıda proje serpiştirdik. Aksi takdirde bu kadar kaynağın israfı söz konusu olabilirdi. İnşallah çok kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açacağız. Kahramanmaraş’ımızın sanayisi, kültürü, ekonomisi, doğası kısacası her şeyi var. Eksik olanı ise tanıtım ile yerli ve yabancı turist girişinin az olması. Tanıtım sorununu da EXPO 2023 ile aşacağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar EXPO 2023 projesine devletimizden herhangi bir kaynak ve yardım talebimiz olmadı. Nerdeyse tamamını belediye bütçemizle, bir kısmını da yap-işlet-devret modeliyle yaptık. EXPO 2023 alanımız, aynı zamanda depremzede vatandaşlarımızın rehabilitasyonunu sağlayan önemli bir mekan olacak. Yüzbinlerce insan buraya gelecek, ayrıca yurt dışından gelecek yatırımcılarla Kahramanmaraşlı sanayicilerimizi buluşturacak, ortak yatırım alanları oluşturacağız.”

Program, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.