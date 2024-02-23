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Başkan Mahçiçek’in ‘Eser ve Hizmet Siyaseti’ anlayışı, 86 Milyon TL’lik Spor yatırımıyla bütünleşti

Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, her yaştan vatandaşın sportif ve kültürel imkanlara kolayca ulaşabilmesini sağlayan sosyal tesisleriyle göz doldururken, 86 milyon TL tutarlı yatırımlarla spor alanında da Onikişubat’ı marka yaptı.

Başkan Mahçiçek’in ‘Eser ve Hizmet Siyaseti’ anlayışı, 86 Milyon TL’lik Spor yatırımıyla bütünleşti

Başkan Mahçiçek’in ‘Eser ve Hizmet Siyaseti’ anlayışı, 86 Milyon TL’lik Spor yatırımıyla bütünleşti

Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, her yaştan vatandaşın sportif ve kültürel imkanlara kolayca ulaşabilmesini sağlayan sosyal tesisleriyle göz doldururken, 86 milyon TL tutarlı yatırımlarla spor alanında da Onikişubat’ı marka yaptı.

23 Şubat 2024 Cuma 12:26

Kahramanmaraş’ın spor kenti özelliğinin güçlenmesi ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçirenOnikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek’in belediyecilik vizyonu çerçevesinde mahallelere kazandırdığı sosyal tesislerle vatandaşların takdirini topluyor.

Gençlerikötü alışkanlıklardan korumak, çok yönlü yetişmelerinisağlamak, sporu sevdirmek ve daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkân sunmak amacıyla sorumluluk üstlenen Onikişubat Belediyesi, sportif, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği nezih mekanlarla ilçesini zenginleştirdi.

Başkan Mahçiçek, geride kalan 10 yılda özellikle gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların sportif ve sosyal yaşantısına dokunan 86 milyon TL tutarlı yatırımlarla spor alanında da Onikişubat’ı marka yaptı.Onikişubat Belediyesi öncülüğünde 10 yılda ilçeye kazandırılan spor yatırımları günümüz değerlemesine göre ise 450 milyon TL olarak gerçekleşti.

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş spor yatırımlarını 10 yıla sığdırdı

Kurucu Belediye Başkanı olarak Hanefi Mahçiçek öncülüğünde çalışmalarına başlayan Onikişubat Belediyesi, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş spor yatırımlarını son 10 yılda ilçe halkının hizmetine sunmayı başardı.

7’den 70’e tüm vatandaşların spor yapabileceği çok amaçlı spor salonları, 1’i yarı olimpik olmak üzere 7 kapalı yüzme havuzu, 18 kilometre uzunluğunda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, 12 halı saha, 8 basketbol sahası, 2 adet kapalı sentetik buz pisti, 3 skate park ve açık spor alanları inşa eden Onikişubat Belediyesi, amatör spor kulüplerine de destek vermeye devam ediyor.

Tüm bunların yanı sıra ilçedeki 753 site bahçesine ve 127 parka 5’li setler halinde fitness takımları yerleştiren Onikişubat Belediyesi, küçük çocuklara yönelik merkez ve kırsalda 254 adet oyun grubu kurarak ilçesini zenginleştirdi.

Çeşitli ödüllerin yer aldığı sosyal etkinlikler ve turnuvalarla gençleri spora teşvik eden Onikişubat Belediyesi, tüm bu çalışmalarlayediden yetmişe spor yapan bir neslin yetişmesi için büyük bir imkân oluşturdu.

Amatör spor kulüplerine sağladığı malzeme desteği ile sporcu sayısı arttı

2014 yılından bu yana büyük bir hassasiyetle sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olan Başkan Hanefi Mahçiçek, amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesi ile Kahramanmaraş takımlarının elde ettiği başarıların artmasına katkı sağlamak amacıyla amatör spor kulüplerine verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi.

Onikişubat Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 50 amatör spor kulübünden 1200’ü aşkın sporcuya, antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanacakları malzemeleri temin ederek destek verdi.

Futboldan badmintona, tenisten golbolla,30 branşı kapsayan destek programı kapsamında yaklaşık 3 milyon TL değerinde 5 bin 500 adet spor malzemesi,kulüp idarecilerine ve sporculara teslim edildi.

Başkan Mahçiçek’in öncülüğünde amatör spor kulüplerine verilen destekler toplamda ise 7 milyon 500 bin TL’ye ulaştı.

Son 10 yılda ilçenin dört bir yanında birçok spor tesisi hizmete açıp, sayısız sporcu yetiştirilmesiniOnikişubat Belediyesi, Başkan Mahçiçek öncülüğünde spor yatırımları konusunda hizmet çıtasını en yükseğe taşıdı.

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